Myös alaikäisillä on korvausvelvollisuus, muistuttaa kaupunginpuutarhuri.

Siuron grillikodalla on sotkettu. Kuvassa on roskia ja muun muassa olut- ja energiajuomatölkkejä.

Kaupunki rakennutti viime syksynä Siuron ja Linnavuoren väliselle ulkoilureitille grillikodan, jonka oli tarkoitus houkutella esimerkiksi lapsiperheitä ulkoilemaan ja grillailemaan lähimaastoon. Kota otettiin käyttöön joulukuun loppupuolella.

Grillikota on kyllä löytänyt käyttäjänsä, mutta kaikki heistä ei toimi toivotulla ja suunnitellulla tavalla.

Nokian Uutisten lukijan mukaan kodalla on sotkettu ja rikottu paikkoja, kaljapulloja on joka puolella, latupohjaa pitkin on ajettu muun muassa autolla, ja tuhottu näin ollen latu hiihtokelvottomaksi. Lukijan mukaan kodalla on myös oksenneltu ja ulostettu sen pihalle. Lisäksi seiniä on sotkettu törkykirjoituksin.

Kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtinen kertoo, että alkuperäinen ajatus oli tosiaankin saada lapsiperheet viettämään kodalla laatuaikaa pillimehuineen ja makkaroineen.

”Mutta ei se nyt houkuta eikä sinne ehkä uskalleta mennäkään”, Lehtinen murehtii.

Surullinen näky odottaa tulijaa grillikodalla.

Kodalle on menty Haukankadun kautta melkoisella arsenaalilla: eräs silminnäkijä on kertonut nähneensä paikalla 3–4 mopoautoa ja 3–4 mönkijää. Näiden lisäksi paikalle on myös ajettu autoilla. Lehtinen kiitteleekin paikallisia asukkaita, jotka ovat raportoineet ilkivallasta kaupungille.

Grillikodan huolto, kuten polttopuiden tuominen, kuuluu kaupungin puistoyksikölle. Kaupunginpuutarhuri Venla Kuusela kertoo, että paikan siivoaminen työllistää kunnossapitoa huomattavasti. Roskien siivoaminen on lähes päivittäistä, mikä puolestaan kertoo siitä, että grillikota kerää epäasiallisesti käyttäytyviä myös arkena, ei pelkästään viikonloppuisin.

”Kota itsessään on kiva ja siitä on tykätty. Valitettavasti on näitä lieveilmiöitä. Olisi hyvä, jos kaikki käyttäjät omaisivat normaalit käyttäytymissäännöt”, Venla Kuusela sanoo ja lisää, että kaupunki on hankkimassa kodalle kameravalvontaa.

”Myös alaikäisillä on korvausvelvollisuus”, Kuusela muistuttaa.

Näin siistiltä kodan ympäristö näytti vielä joulukuussa. Kota on ollut ulkoilijoiden käytössä 21. joulukuuta alkaen.

Myös hiihtoladut ovat kärsineet

Latujen hoitajat ovat ilkivallan vuoksi uusimaan kodan viereistä hiihtoreittiä toistuvasti. Mika Lehtinen kertoo, että nelipyöräisten pääsyä ladulle on yritetty estää lumipenkalla, mutta senkin yli oli menty.

”Emme voi pistää reittiä kokonaan umpeen, sillä siinä on huoltotie, joka jatkuu linkkimastolle.”

Lehtinen ennakoi, että lumien sulettua kodan epäasiallinen käyttö kasvaa. Tähän on kuitenkin jo mietitty ratkaisua.

”Saamme todennäköisesti jonkinnäköisen puomin ja kaivamme ojia parkkipaikan ympäriltä, jotta saisimme katkaistua yhteyden ajoneuvoilta”, Lehtinen sanoo.

Kodalle ei ole pitkä matka Haukankadun pysäköintipaikalta.

Ilkivaltaa pitää miettiä ensimmäiseksi

Ulkoliikuntapaikoista vastaavaa Mika Lehtistä ilkivalta harmittaa: se tuo lisätyötä jo ennen kuin mitään uutta on edes rakennettu.

”Joudumme miettimään aina ensin nuorison ilkivallan estämistä, teemme mitä tahansa ulkoliikuntapaikkaa, vaikkapa ulkokuntosalia”, Lehtinen sanoo.

Tämä näkyy toki rahallisesti, mutta tuottaa lisäksi erityistä päänvaivaa, sillä suunnittelussa ja toteutuksessa pitäisi huomioida esteetön pääsy.

”Emme voi puomittaa tai aidata paikkoja ilkivallan varalta.”