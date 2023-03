Pirkanmaan hyvinvointialueen palkanmaksu­ongelmat jatkuvat: ”Virheiden määrä on vähentynyt, mutta edelleen niitä on”

Hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan mukaan näin suuressa organisaatiossa virheitä tapahtuu väistämättä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastaja kertoo, että ongelmia on ollut jo pitkään.

Monien Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöiden palkoissa on edelleen virheitä. Vuoden alusta toimintansa aloittanut hyvinvointialue maksaa kuukaudessa palkkaa liki 20 000 työntekijälle.

Monet Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijät kokevat edelleen ongelmia palkanmaksussaan.

Ongelmia osattiin odottaa, kun miltei 20 000 työntekijää siirtyi eri organisaatioista Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuoden alusta.

”Virheiden määrä on vähentynyt sitä mukaa, kun hyvinvointialueen haltuunotto on edennyt, mutta edelleen niitä on, ja niitä korjataan”, sanoo hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Taina Niiranen.

Tällä hetkellä työntekijöitä, joilla palkanmaksussa esiintyy ongelmia, on hänen mukaansa kymmeniä. Kahden kuukauden aikana vajaalla tuhannella työntekijällä on Niirasen mukaan ollut ongelmia palkanmaksussa.

”Sellaisia ei kovin montaa pitäisi olla, joilla on palkka kokonaan puuttunut.”

Lue lisää: Työntekijät kertovat nyt laajoista ongelmista Pirkanmaan hyvinvointialueella – puhelinnumerot eivät toimi, sähköpostiin ei pääse eikä tukea saa mistään

Useat tuskailevat palkkojensa kanssa

Pirkanmaan pelastuslaitoksella työskentelevä pelastaja kertoo, että palkanmaksussa on ollut ongelmia jo ennen pelastuslaitoksen siirtymistä Pirkanmaan hyvinvointialueen alaisuuteen.

Emme ei julkaise pelastajan nimeä, sillä se voisi haitata hänen asemaansa työelämässä.

Ongelmana palkanmaksussa on esimerkiksi se, kun erilaisia lisiä jää puuttumaan pitkältä ajalta, jolloin on hankala laskea, tulevatko ne oikein maksetuksi. Merkittävä osa pelastajien ja esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten palkasta syntyy erilaisista lisistä. ”Aikamoinen ekonomi saa olla, että pystyy laskemaan näitä palkkoja oikein”, toimitukseen yhteydessä ollut henkilö sanoo.

Hänen mukaansa lähestulkoon kaikilla työyhteisössä on samankaltaisia ongelmia. ”Kaikki tuskailevat samanlaisten asioiden kanssa, mutta jokainen taho vähän syyttelee toisiaan.”

Rahaa on hänen mukaansa ilmestynyt pankkitilille myös ilman minkäänlaisia palkkakuitteja.

Puuttuvat tai myöhästyneet rahasummat ovat pelastajan mukaan satoja euroja tai jopa lähes tuhat euroa kuukaudessa.

Sanomaan on ottanut yhteyttä myös muita esimerkiksi terveydenhuollossa Pirkanmaan hyvinvointialueella työskenteleviä ihmisiä, jotka ovat kertoneet samankaltaisista ongelmista.

Aamulehteen otti yhteyttä muun muassa Pirkanmaan pelastuslaitoksella työskentelevä pelastaja. Hänen mukaansa ongelmia on ollut jo ennen pelastuslaitoksen siirtymistä Pirkanmaan hyvinvointialueen alaisuuteen.

Henkilöstöjohtaja pahoittelee

Henkilöstöjohtaja Niirasen mielestä palkanmaksuun liittyvien virheiden määrä ei tällä hetkellä ole organisaation kokoon suhteutettuna erityisen suuri.

”On toki myönnettävä, että pienikin virhe voi olla työntekijälle todella harmittavaa, ja siitä olemme toki pahoillamme.”

Virheiden määrä on myös hänen mukaansa laskussa.

Kun 10. päivä tammikuuta ensimmäiset hyvinvointialueen palkkalaskelmat tulivat, niissä raportoitiin joitain satoja virheitä. Monet niistä saatiin korjattua jo ennen varsinaista palkanmaksupäivää.

”Niitä korjattiin isolla joukolla ylitöinä”, Niiranen kertoo.

”Virheitä tulee tulevaisuudessakin”

Virheet palkanmaksussa voivat johtua monenlaisista syistä, kuten järjestelmävirheistä tai siitä, että tiedot eivät ole jostain syystä siirtyneet kunnista hyvinvointialueelle.

Voi myös olla, että työsopimus on tehty niin myöhään, ettei se ole ehtinyt palkka-ajoon.

Ongelmia on etenkin henkilökohtaisissa lisissä. Kunnilta on jouduttu selvittämään, mistä asti niitä olisi pitänyt maksaa.

”Tämän kokoisessa organisaatiossa, jossa maksetaan noin 20 000 palkkaa kuukaudessa, on niissä aina jotain virheitä tulevaisuudessakin”, Niiranen sanoo.

Myös määräaikaisissa, alle 13 päivän sopimuksissa, on ollut erityisiä haasteita.

”Toki korjaamme ne heti, ettei kukaan jää ilman palkkaa lyhyeltäkään ajalta.”

Yhteys esihenkilöön

Jos palkassa on ongelmia, työntekijän tulee ottaa yhteyttä omaan esihenkilöön, joka alkaa selvittämään asiaa henkilöstöpäällikön ja -sihteerin kanssa, Niiranen ohjeistaa.

Esimerkiksi palkkapalveluita tuottavaan Monetraan ei tulisi itse olla suoraan yhteydessä, sillä Monetra joutuu joka tapauksessa olemaan yhteydessä esihenkilöön.

Puuttuvat lisät voidaan maksaa erillisinä erinä ennen seuraavaa varsinaista eräpäivää.

Palkanmaksun virheiden syyt ovat monenlaisia, eikä vika ole Niirasen mukaan pelkästään henkilöstöpalveluissa.

”Työntekijöitä on saattanut ärsyttää se, että jotkut ovat sanoneet kaiken menneen hyvin, mutta lähtökohtaisesti henkilöstöpalveluissamme ajatellaan, että nostamme käden pystyyn virheen merkiksi”, Niiranen sanoo.