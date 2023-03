Main ContentPlaceholder

Uutiset | Hyvinvointialue

Pirhan laskutusongelmat näkyvät myös nokialaisten arjessa: ”En pysty mitään satojen eurojen laskuja maksamaan kerralla”

Pirkanmaan hyvinvointialueen laskutuksissa on ollut jopa viikkojen tai pitempiäkin viiveitä. Kysyimme lukijoiltamme, ovatko he törmänneet laskutusongelmiin, ja näin he vastasivat.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Pirkanmaan hyvinvointialueen laskutuksissa on ollut alkuvuodesta jopa viikkojen tai pitempiäkin viiveitä.