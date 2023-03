Laskutuksessa viivästyksiä Pirkanmaan hyvinvointialueella, syynä henkilöstöpula – Vastaa kyselyymme laskutusongelmista

Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirhan asiakaslaskutuksessa on ollut ongelmia, myöntää talousjohtaja Pasi Virtanen. Kysymme tämän jutun lopussa, oletko sinä törmännyt laskutusongelmiin.

Kaikki laskut eivät lähde asiakkaille ajallaan Pirkanmaan hyvinvointialueella, syynä on työntekijäpula.

Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirhan asiakaslaskutuksessa on ollut alkuvuoden aikana ongelmia.

”Asiakaslaskutuksessamme on ollut alkuvuoden aikana ongelmaa. Pääsyy on henkilöstöpula eli laskuttajia ei siirtynytkään kunnista niin paljoa kuin ennakkoselvitysten mukaan luultiin. Henkilöstöpulaan etsitään parhaillaan useita erilaisia ratkaisuja”, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen talousjohtaja Pasi Virtanen.

Hän kertoo, että asiakaslaskutusta on kuitenkin tehty, eikä laskutus pääosin ole paljoa viivästynyt.

Jopa viikkojen, mutta pidempiäkin viiveitä

”Viive on pääasiassa viikkoja, mutta paikallisesti voi olla enemmän. Viivästyksiä on etenkin pienemmissä kunnissa, joissa on ollut erilaiset laskutusjärjestelmät ja joista asiakaslaskutusta tekevää henkilöstöä ei olekaan siirtynyt riittävästi”, kertoo Virtanen.

Hän neuvoo, että jokaisessa lähetetyssä laskussa on mukana yhteystiedot eli sähköposti ja puhelinnumero, joista voi kysyä laskuun liittyvistä asioista. Valitettavasti myös asiakaspalvelu on ollut välillä ruuhkautunut.

Tarvittaessa asiakkaille tehdään maksuohjelmia

Pirhan tai sen yksiköiden tilanteelle tai taloudelle tästä ei ole välittömiä seuraamuksia. Asiakasmaksujen osuus kokonaisuudesta on varsin pieni ja pääosa laskutuksesta toimii.

Asiakkaat voivat ottaa halutessaan yhteyttä laskussa oleviin yhteystietoihin. Maksuohjelmia tehdään tarvittaessa.

”Tilannetta korjataan koko ajan, muutos on ollut massiivinen. Laskutussovelluksia on ollut kunnissa käytössä erilaisia, joten osaajia on hankala löytää”, toteaa Virtanen.