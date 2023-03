400 euron arvoinen kesätyötuki voidaan maksaa työnantajalle tai kesäyrityksen perustavalle nuorelle.

Nuoret voivat myös itse perustaa yrityksen. Siihen on tarjolla avuksi maksutonta 4H-yritysvalmennusta.

Nokian kaupunki myöntää 125 nokialaiselle nuorelle kesätyötuen. Sillä helpotetaan nuorten työllistymistä tulevana kesänä. 400 euron arvoinen kesätyötuki voidaan maksaa työnantajalle tai kesäyrityksen perustavalle nuorelle. Kesätyötuet myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Kesätyötuen tavoitteena on myös kannustaa nokialaisia tai Nokialla toimivia yrityksiä tai yhdistyksiä palkkaamaan kesätyöntekijöitä. Kesätyötuki toimii myös yrittäjyyskasvatuksen edistäjänä, sillä tuki voidaan myöntää nuorelle, joka työllistyy esimerkiksi 4H-yrittäjänä, kevytyrittäjänä tai omasta yrityksestä.

”Kesätyötuki myönnetään saapumisjärjestyksessä, mutta kiirettä tuen hakemiseen ei ole. Aiempina vuosina tukea on riittänyt jaettavaksi vasta ihan kesän kynnykselläkin, kun kesätyöntekijät on rekrytoitu”, kertoo elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen kaupungin tiedotteessa.

Kesätyötukeen on oikeutettu nokialainen työnantaja, joka palkkaa vuosina 2004–2008 syntyneen nokialaisen nuoren kesätöihin 1. toukokuuta –31. elokuuta. Kesätyötukihakemus tehdään Nokian kaupungin verkkosivuilla. Työsuhteesta maksettavan palkan on oltava vähintään 700 euroa. Kesätyön päätteeksi lähetetään kaupungille tilityslomake liitteineen kaupungin verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

”Nuoret voivat myös itse perustaa yrityksen ja tähän on tarjolla avuksi maksutonta 4H-yritysvalmennusta, kertoo yrityskoordinaattori Tiina Rinne-Järvensivu tiedotteessa. Oman yrityksen perustamiseen kesätyötukea saavat vähintään 13 vuotta täyttäneet nuoret, yläikärajana on syntymävuosi 2004. Kesäyrityksen laskutus kesäajalta on oltava vähintään 700 euroa.

Kesätyötukeen liittyvät lomakkeet löytyvät täältä.