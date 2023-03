TVOF:ssa nähdään jatkossakin nokialaisväriä – Sekä Marjo Eriksson että Emil Pohjanen selvittivät upeasti tiensä jatkoon

Nokialla työskentelevä Marjo Eriksson ja Siurosta kotoisin oleva Emil Pohjanen selvittivät tiensä jatkoon The Voice of Finlandissa.

Viime viikonloppuna The Voice of Finlandissa nähtiin uusi The Cut -vaihe, jossa tähtivalmentajat pudottivat osan kilpailijoista. Jokainen valmentaja sai myös antaa neljälle tiimiläiselleen ohituspassin suoraan jatkopaikkaan.

Siurosta kotoisin oleva, nykyään Jyväskylässä asuva Emil Pohjanen nappasi suoran jatkopaikan valmentajaltaan Maija Vilkkumaalta. Vilkkumaan tiimissä kilpaili kaikkiaan 16 laulajaa, joista jatkoon pääsi tällä kertaa 12.

Vilkkumaa sanoi ohjelmassa valinneensa Pohjasen suoraan jatkoon, koska tämä on selvästi jo melko valmis artisti. Vilkkumaa myös kehui Ääni ratkaisee -vaiheessa Pohjasen esityksessä näkynyttä kuplivaa iloa ja leikillistä popmeininkiä.

”Olin ihan järkyttynyt, mutta sitten minun kehoni valtasi ihan järkyttävä onnen tunne”, Pohjanen hehkutti valinnan jälkeen.

The Cut -vaihetta varten valmentajat olivat jakaneet tiiminsä pienempiin joukkueisiin, joista jokaiselle oli valittu oma kappaleensa laulettavaksi suoraan valmentajan edessä. Niin ikään Maija Vilkkumaan tiimissä kilpaileva, Nokian kaupungilla nuoriso-ohjaajana työskentelevä Marjo Eriksson sai laulaa Regina Spektorin kappaleen Fidelity.

Eriksson sai esityksensä jälkeen Vilkkumaalta raikuvat aplodit ja ansaitsi paikkansa jatkossa.

Nelosen The Voice of Finland jatkuu perjantaina 10. maaliskuuta Kaksintaistelu-vaiheella. Kaksintaisteluista vain puolet laulajista etenee Knockout-vaiheeseen.

Nokian Uutiset ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.