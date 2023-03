Viime yö oli talven kylmin Pirkanmaalla – ”Tällaista sattuu kerran 10–15 vuoteen”

Pirkanmaalla kaikkein kylmintä oli Virroilla, jossa pakkanen kiristyi yöllä 26,6 asteeseen.

Tiistaiaamuna Pirkanmaalla herättiin kirpakkaan pakkassäähän. Tampere–Pirkkalan lentoasemalla mitattiin Ilmatieteen laitoksen mukaan yön tunteina enimmillään 21,5 pakkasastetta. Pirkanmaalla kaikkein kylmintä oli kuitenkin Virroilla, jossa oli pakkasta 26,6 astetta.

”Tämä oli Pirkanmaan kylmin yö tänä talvena”, vahvistaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Vallan mukaan on poikkeuksellista, että talven kovimmat pakkasyöt koetaan vasta maaliskuussa. ”Karkea arvioni on, että tällaista sattuu kerran 10–15 vuoteen, eli tämä on harvinaista, muttei tavatonta.”

Viimeksi vastaavaa koettiin Vallan muistin mukaan vuonna 2008, jolloin alkutalvi oli lauha ja vasta maaliskuulla tuli pakkasia.

Tiistain vastainen yö oli talven kylmin monin paikoin Länsi-Suomessa, esimerkiksi Raumalla ja Turussa. Koko maan tasolla kylmintä oli jo sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, jolloin Utsjoki–Kevojärvellä mitattiin pakkasta peräti 35 astetta. Tiistain vastaisena yönä siitä jäätiin pari astetta. Kylmintä oli pohjoisessa Suomessa Kilpisjärvellä –33 astetta.

Kevätaurinko lämmittää

Päivän aikana kevätaurinko jo lämmittää, ja pakkanen hellittää. Pirkanmaalla lämpötila nousee lähelle viittä pakkasastetta. Iltaa kohden pakkanen taas kiristyy 10–15 asteen välille. Yön aikana lounaasta lähestyy lumisadealue, joka saavuttaa Pirkanmaan keskiviikkoaamun tunteina kello kuuden ja kahdeksan välillä. Pirkanmaallakin lunta voi tulla muutama sentti, mutta runsaimmat sateet jäävät maakunnan eteläpuolelle.

”Keskiviikkona päivällä puhaltaa kylmä koillistuuli, mikä saa lämpötilan tuntumaan kylmemmältä kuin tiistaina. Pakkasta on keskiviikkona 6–7 astetta.”

Torstain vastaisena yönä taivas taas selkenee ja tuulet heikkenevät, jolloin pakkanen pääsee kiristymään pariinkymmeneen asteeseen. ”Kylmä ilmamassa pysyy Suomen päällä. Torstaina päivällä on 7–8 pakkasastetta ja perjantaina hieman lauhempaa.”

Viikonloppuna Suomea lähestyy matalapaine ja laaja lumisadealue, mutta sen reittiin liittyy vielä epäselvyyksiä. Selvää kuitenkin on, että talviset säät jatkuvat.