Yle: Nokian Tehdassaaressa toiminut kulttuuriosuuskunta meni konkurssiin – ”Kiista tuhosi meidät”

Vuokrakiista Cireco Finland oy:n kanssa oli viimeinen niitti osuuskunnan kohtalolle.

Nokian Tehdassaaren kulttuuriosuuskunta on mennyt konkurssiin. Osuuskunnan luovana johtajana toiminut Jenni Lahtonen vahvistaa konkurssin. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Konkurssin taustalla on vuokrakiista Tehdassaaren kiinteistöjen uuden omistajan, Cireco Finland oy:n, kanssa. Kiista koski Tehdassaaressa sijaitsevaa vanhaa konepajarakennusta, jossa Tehdassaaren osuuskunta on pyörittänyt Tehdas 108 -nimistä luovaa keskusta. Tehdas 108:n tiloja on voinut vuokrata esimerkiksi juhlakäyttöön ja siellä on järjestetty erilaisia tapahtumia.

Osuuskunnan mukaan sillä on ollut omistajanvaihdoksen jälkeen vuokrasopimus tiloihin, Cirecon mukaan ei.

”Tämä kiista tuhosi meidät”, Lahtonen kommentoi Ylelle.

Käräjäoikeus tuomitsi Tehdassaaren osuuskunnan maksamaan Cirecolle vuokrarästejä yhteensä noin 20 000 euroa. Vuokrarästit ovat kertyneet heinäkuun 2021 ja lokakuun 2022 väliltä. Lisäksi käräjäoikeus velvoittaa osuuskunnan muuttamaan vuokratuista tiloistaan häädön uhalla.

Osuuskunta joutuu myös korvaamaan Cirecon oikeudenkäyntikuluja 17 500 euroa.