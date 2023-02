Viinikanniemen viimeiset tontit nyt tarjouskaupassa, korkein lähtöhinta 110 000 euroa

Tonteille tulee rakentaa omakotitalo kolmen vuoden kuluessa tontin omistusoikeuden siirtymisestä.

Viinikanniemestä myydään tarjouskaupalla kymmenen tonttia niemen sisäosasta. Myytävänä olevat tontit on merkitty sinisellä.

Nokian Viinikanniemen viimeiset kymmenen tonttia ovat tulleet myyntiin. Nokian kaupunki myy omakotitontit avoimella huutokaupalla Huutokaupat.com-myyntipalvelussa aikavälillä 20. helmikuuta–19. maaliskuuta.

Huutokaupattavat tontit sijaitsevat Viinikanniemen saarimaisen alueen keskellä. Tonttien rakennuspaikat on suunniteltu niin, että omakotitaloista aukeavat näkymät Pyhäjärvelle. Tonttien läheisyydessä on venevalkama ja uimapaikka.

Tonttien pinta-alat ovat 756–1 130 neliömetriä ja rakennusoikeus 210–250 neliömetriä tonttikoosta riippuen.

Rakentuva alue on yhteensä kymmenen hehtaarin kokoinen ja siellä tulee asumaan noin 200 asukasta. Tontteja niemessä on yhteensä 30 ja niistä kahdellakymmenellä on oma ranta.

Nokian Viinikanniemen kalliille maalle rakentaminen on käynnissä.

Ensimmäisen viikon aikana myyntipalvelussa ei ole tehty vielä yhtäkään tarjousta kyseisistä tonteista. Nokian kaupunki kertoo myyntipalvelussa sitoutuvansa myymään tontit korkeimpien tarjousten tekijöille.

Viinikanniemen omakotitontit ovat heti rakennettavissa ja niille tulee rakentaa omakotitalo kolmen vuoden kuluessa tontin omistusoikeuden siirtymisestä. Rakentamisessa on huomioitava muun muassa yhdenmukaiset julkisivuvärit ja -materiaalit.

Ensimmäiset kymmenen Viinikanniemen tonttia myytiin vuosi sitten helmi-maaliskuussa. Nämä tontit olivat omarantaisia, toisin kuin tällä hetkellä myynnissä olevat. Kalleimman tontin hinta nousi silloin lähes 540 000 euroon. Tonteille oli määritelty pohjahinnat, jotka ylittyivät lopullisissa tarjouksissa huomattavasti. Esimerkiksi kalleimmaksi nousseen tontin pohjahinta oli 300 000 euroa.

Viinikanniemi Viimeiset kymmenen tonttia Kaavakuvasta voit katsoa, miten alla listatut tontit sijoittuvat Viinikanniemessä. Helmisimpukanranta 4, tontin koko 1 068 neliömetriä, lähtöhinta 95 000 euroa. Silkkiuikunranta 3, tontin koko 765 neliömetriä, lähtöhinta 75 000 euroa. Silkkiuikunranta 5, tontin koko 766 neliömetriä, lähtöhinta 75 000 euroa. Silkkiuikunranta 7, tontin koko 756 neliömetriä, lähtöhinta 75 000 euroa. Silkkiuikunranta 9, tontin koko 1 130 neliömetriä, lähtöhinta 110 000 euroa. Kultasiivenranta 8, tontin koko 855 neliömetriä, lähtöhinta 75 000 euroa. Kultasiivenranta 6, tontin koko 830 neliömetriä, lähtöhinta 75 000 euroa. Kultasiivenranta 4, tontin koko 1 085 neliömetriä, lähtöhinta 85 000 euroa. Kultasiivenranta 2, tontin koko 849 neliömetriä, lähtöhinta 75 000 euroa. Helmisimpukanranta 6, tontin koko 878 neliömetriä, lähtöhinta 75 000 euroa.

Lue lisää: Nokian kaupunki sai kunniamaininnan Viinikanniemen markkinoinnista: ”Tonttien myynti yli asetetun pohjahinnan viestii onnistuneesta markkinoinnista”

Lue lisää: Kolme Viinikanniemen tonttia joudutaan huutokauppaamaan uudelleen

Lue lisää: Viinikanniemen tontit kiinnostivat huutajia toisellakin kierroksella – Tällä kertaa kallein tarjous kipusi yli 425 000 euroon

Lue lisää: Paljon puhuttujen uusien rantatonttien huutokauppa alkoi – Pohjahinnat paljastuivat, ei tarjouksia ensimmäisenä päivänä

Lue lisää: Viinikanniemen tonttien huutokauppa alkaa maanantaina – Myös yritykset voivat kilpailla tonteista

Lue lisää: Viinikanniemen kuuluisat tontit tulossa myyntiin helmikuussa – ”Myydään erissä”

Lue lisää: Kallein Viinikanniemen tontti huudettiin lähes 540 000 eurolla – kaupungin kassa karttuu 4,3 miljoonalla

Lue lisää: Matti Kuusela pysähtyi Viinikanniemeen ja piti jäähyväispuheen puille, linnuille ja kiville: ”Menkää vaikka Sastamalaan”