Luvaton jääralli jatkuu Kyynijärvellä, kaupunki teki rikosilmoituksen poliisille – Jääradan tekijälle voi rapsahtaa sakot

Kyynijärvelle on tehty luvaton jäärata jo useana talvena. Kuva tammikuulta 2019.

Kyynijärven jäälle on jälleen tehty luvaton jäärata moottoriajoneuvoilla ajamista varten. Sisä-Suomen poliisista tiedotetaan, että poliisi on käynyt paikalla ja todennut kyseisen jääradan olevan toistuvasti käytössä ilmeisesti harjoitusmielessä. Jäljistä päätellen jääradalla on ajettu niin kaksi- kuin nelipyöräisilläkin moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla.

Nokian kaupunki on tehnyt asiasta rikosilmoituksen poliisille. Kyynijärven jääradalle kuljetaan kaupungin maiden läpi ilman maanomistajan lupaa, eikä jääradalle ole myöskään hankittu lupaa ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Maastoliikennelain mukaan jäärata vaatii luvan, jos moottoriajoneuvoilla harjoitellaan tai kilpaillaan toistuvasti samassa paikassa.

Poliisi aikoo kohdistaa valvontaa Kyynijärvelle. Tällä hetkellä asiaa tutkitaan poliisissa maastoliikennerikkomuksena. Maastoliikennelain (1710/1995) 4 luvun 25 pykälän mukaan maastoliikennerikkomuksesta ankarin seuraus on sakkorangaistus. Nokian kaupunki vaatii kaupungin maita luvattomasti käyttäville ja jääradalla luvattomasti ajaville henkilöille rangaistusta ja suostuu asiassa sakkomenettelyyn.

Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa siitä, kuka tai mikä taho jääradan on tehnyt. Poliisi pyytää sekä radan rakentajaa että jäärataa käyttäviä kunnioittamaan maastoliikennelain säädöksiä ja maanomistajan tahtoa. Jääradan käyttö tulee lopettaa välittömästi, poliisin tiedotteessa todetaan.