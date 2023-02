Eteläisellä Pirkanmaalla on vielä hetken valoisampaa kuin maakunnan pohjoisosassa, mutta pian tilanne on toinen – talven kovimmat pakkaset saattavat olla jo takana

Päivä oli keskiviikkona Urjalan korkeudella seitsemän minuuttia pidempi kuin Virroilla.

Keskiviikkona aurinko helli koko Pirkanmaata, mutta ei tasapuolisesti. Maakunnan eteläosissa asuvat pääsivät nautiskelemaan paisteesta peräti seitsemän minuuttia kauemmin kuin maakunnan pohjoisosissa asuvat. Aurinko helotti Urjalan korkeudella 9 tuntia ja 39 minuuttia, kun Virroilla jouduttiin tyytymään 9 tuntiin ja 32 minuuttiin. Tampereella oltiin näiden välissä.

Muutaman viikon päästä tilanne on toinen. Maaliskuun 20. päivänä kaikilla edellä mainituilla paikkakunnilla päivä on yhtä pitkä eli rapiat 12 tuntia. Sen jälkeen pohjoinen loikkii valon määrässä ohi vauhdilla. Kuukausi myöhemmin ero päivän pituudessa Pohjois-Pirkanmaan ja Etelä-Pirkanmaan välillä on jo 10 minuuttia.

Aurinko ja pakkanen värjäsivät Tammerkosken maiseman Tampereella keskiviikkona.

Keskimäärin päivä pitenee Pirkanmaalla lähiviikkoina 5–6 minuuttia joka päivä. Se on hurjasti enemmän kuin vielä vuodenvaihteessa, jolloin auringon nousun ja laskun väli piteni vain yhden minuutin päivässä.

Kuin Teneriffalla konsanaan

Moni huomaa nyt päivän pitenemisen erityisen hyvin töihin tai kouluun kulkiessaan. Kun vielä muutama viikko sitten saattoi olla pilkkopimeää kumpaankin suuntaan mennessä, nyt ovat sekä menomatka että kotiinpaluu valoisat tai vähintäänkin hämärät. Tampereella aurinko nousi keskiviikkona hieman ennen kello kahdeksaa ja laski lähempänä puoli kuutta illalla.

Vieläkö joku haikailee etelän aurinkoon? Ei tarvitse. Helmikuun viimeisenä päivänä aurinko nousee Tampereella puoli kahdeksalta, tarkalleen 7.31. Se on sama kellonaika, jolloin aurinko nousee Kanariansaarten Teneriffalla. Auringonlasku tapahtuu toki siellä vielä myöhemmin kuin täällä, mutta ei tosin kauan. Maaliskuun 20. päivä on kevätpäivän tasaus, ja silloin päivä on Teneriffallakin noin 12 tuntia pitkä, niin kuin Pirkanmaalla ja koko maailmassa.

Aurinko lämmittää, mutta pilvet myös

Auringonpaisteen määrä ei kasva samaa tahtia kuin valo lisääntyy. Pilvisyys ja sumu tuppaavat kiusaamaan keväisinkin.

Keskimäärin auringonpaistetunteja on Pirkanmaalla helmikuussa hieman yli 70. Se ei ehkä ole paljon, jos vertaa kesäkuun yli 270 tuntiin, mutta miksipä vertaisi. Pimeän talven jälkeen kaikki valo on niin sanotusti kotiin päin.

Auringon lisääntynyt säteily vaikuttaa myös ilman lämpötilaan. Se näkyi jo keskiviikkona, sanoo meteorologi Nina Karusto.

Edeltävänä yönä lämpötila laski kylmempiin lukemiin kuin kertaakaan tänä vuonna. Tampereella mitattiin noin -20 astetta pakkasta, ja Juupajoen mittausasemalla peräti -22,4 astetta. Päivän aikana lämpötila kohosi nopeasti, Tampereella noin -8 asteeseen.

”Eletään jo helmikuun loppuvaihetta, ja mitä pidemmälle mennään lopputalvea, sitä enemmän aurinko lämmittää”, Karusto sanoo.

Torstaina lämpötila nousee yhä. Tällä kertaa kyse ei ole auringosta, vaan pilvistä. Karusto sanoo, että pilvien ja lumisateen myötä tulee lämpimämpää ilmamassaa. Pariinkymmeneen asteeseen kiristyviä pakkasia ei enää helmikuun loppuun ulottuvilla sääkartoilla näy, mutta -10 asteeseen tai vähän alle saattaa elohopea painua viikon lopulla.

”Maaliskuun puolella -20 asteen pakkaset ovat tilastollisesti epätodennäköisiä. Vaikka tulisi kylmiä öitä, kylmät päivät eivät ole juuri mahdollisia, jos on aurinkoa.”