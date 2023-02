Main ContentPlaceholder

Yrittäjät saattavat saada oman tilan Nokialla – Mahdollistaisi yhteisöllisen työskentelyn

Elinkeinopoliittinen työryhmä on selvittänyt asiaa ja katsoo, että Nokialla on tarve yrittäjien yhteiselle työtilalle. Taustalla on Jari Tuomisen aloite, jossa hän ehdotti, että Nokialle perustetaan yrittäjille oma verkostoitumistila.

Kaupunginvaltuutettu Jari Tuominen (kok) ehdotti valtuustoaloitteessaan, että Nokialla selvitetään mahdollisuutta yrittäjien verkostoitumis- ja työskentelytilaan. Tuominen kuvattiin kuntavaalien 2021 alla.

Yrittäjien verkostoitumistila näyttäisi olevan syntymässä Nokian Yrittäjien toimesta. Näin todetaan vastauksessa, jota ollaan antamassa valtuutettu Jari Tuomisen (kok) aloitteeseen. Aloitteessaan Tuominen toivoi, että asiaa varten perustetaan työryhmä, johon tulisi mukaan myös Nokian Yrittäjät ry:n edustus. Hän perusteli aloitetta muun muassa sillä, että yritykset tuovat kuntaan työpaikkoja ja verotuloja. Aloitteen mukaan merkittävä osa suomalaisista yrityksistä on kuitenkin pieniä, jolloin niiden resurssit ovat melko rajalliset.