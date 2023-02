Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle samaa asemakaavan muutosehdotusta sekä maankäyttö- ja luovutussopimusta kuin jotka kaupunginhallitus jätti hyväksymättä viime elokuussa. Suunnitelman laatua perustellaan nyt tarkemmin laajalla rakennustapaohjeella ja laatukilpailulla.

Havainnekuva Nokian sataman ja Edenin alueen asemakaavan muutosehdotuksesta. Ilmakuva pohjoisesta. Kuvan etualalla on valtatie 12. Kuva: Arco Architecture Company.

”Hankkeelle on seurannut yli puolen vuoden viivästys ja kaupungille ylimääräisiä kustannuksia, kun elokuun jälkeen on tehty paljon lisätyötä. Hyvää tässä on se, että saadaan laatu paremmin näkyväksi, vaikka se onkin ollut mukana hankkeen suunnittelussa jo alusta lähtien”, Nokian kaupungin maankäyttöjohtaja Kari Stenlund kommentoi Nokian sataman ja Edenin alueen asemakaavan tilannetta.