Nokian kirkkovaltuusto valitsi Ville Järvisen kirkkoherraksi yksimielisesti tiistain kokouksessaan.

Nokian uusi kirkkoherra on Ville Järvinen. Kirkkovaltuuston teki valinnan kokouksessa tiistaina 21. helmikuuta. Nokian kirkossa oli paikalla myös muita asiasta kiinnostuneita.

Nokian kirkkoherran virkaan oli kolme hakijaa, joista Järvisen ohella Nokian Seurakunnan seurakuntapastori Sanna Vuorela kutsuttiin soveltuvuusarviointiin ja vaalipaneeliin. Työryhmä esitti kirkkoneuvostolle Ville Järvisen valintaa hakemusten, haastattelujen ja ulkopuolisen konsultin selvityksen perusteella.

Ville Järvinen on Rovaniemen seurakunnan aluekappalainen. Aikaisemmin hän on työskennellyt Sievissä kirkkoherrana, Seinäjoella ja Ilmajoella seurakuntapastorina ja Evijärvellä seurakuntamestarina.

Ville Järvinen osallistui kirkkoherranvaalipaneeliin Nokian kirkossa 5. helmikuuta.

Myös kirkkoneuvosto esitti valtuustolle yksimielisesti Järvistä Nokian uudeksi kirkkoherraksi. Tästä syystä kirkkovaltuuston kokouksessa ei nähty äänestystä, vaan eriävän mielipiteen olisi voinut tuoda ilmi asian käsittelyn yhteydessä.

Eriäviä mielipiteitä ei esitetty. Ainoastaan pyydettiin teknistä korjausta kirkkoherran palkkaa käsittelevään virkkeeseen, mutta asiasisältö ei muuttunut: palkka on työehtosopimuksen mukainen 6552,49 euroa kuukaudessa.

Yksimielistä päätöstä kirkkoherran valinnasta todistanutta nuijan kopautusta seurasivat aplodit. Sen jälkeen kokous keskeytettiin, ja Ville Järvinen lausui muutaman sanan videopuhelun välityksellä Tupoksen ABC:n pöydän ääressä istuen.

”Kiitän luottamuksesta. Tuntuu nöyrältä. Viisautta pyydän Taivaan Isältä tehtävän hoitamiseen.”

”Odotan innolla, että pääsen teidän kanssanne rakentamaan seurakuntaa, joka loistaa Jumalan rakkautta Nokialla.”

Nokian Uutiset tavoitti Järvisen puhelimitse hetki päätöksen jälkeen. Tupoksen ABC oli jo jäänyt taakse. Hän kertoi pysähtyneensä huoltoasemalle matkalla Rovaniemelle hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamista. Odotellessaan hän ehti testata Teams-yhteyden, juoda vihreää teetä ja syödä voileivän. Autokin sai aikaa latautua.

”Vähän jännitti ja seurasin puhelinta, tuleeko kutsu liittyä Teams-puheluun. En yleensä jännitä, mutta nyt vähän jännitti.”

Hän sanoo, että päällimmäisenä ajatuksena hänellä on mielessään innostus ja kiitollisuus.

Luvassa on niin henkistä kuin konkreettista valmistautumista tulevaan.

”Ensin on luvassa irtisanoutuminen nykyisestä työtehtävästä Rovaniemellä, ja sen työn järjestelyt niin, että seuraavan on helppo jatkaa. Sitten on asunnon löytäminen Nokian seudulta. Siinä onkin jo isoja asioita!”

Kirkkoherran työhön ja Nokiaan hän alkaa orientoitua jo ajatuksen tasolla, ja aikoo tulla käymään jo ennen kirkkoherran työnsä alkamista.

”Haluan tulla käymään Nokialla, että voin tutustua seurakuntaan Mikon [Sulander] opastuksella. Ei tähän työhön kannata tulla niin, että ovella saa vain avaimet käteen.”

Työn aloituspäivä sovitaan myöhemmin

Kokouksessa piti puheenvuoron myös Pirkkalan kirkkoherra ja Hämeenkyrön rovastikunnan lääninrovasti Olli-Pekka Silfverhuth, joka toimi vaalivalmistelijana. Hän kehui Nokian seurakuntaa poikkeuksellisen sujuvasta valmistelutyöstä.

”Nokialla on ollut esimerkillinen tapa aikatauluttaa hakuprosessi, mikä on helpottanut kaikkia. Myös tiedottaminen on ollut poikkeuksellisen hyvää”, hän sanoi puheenvuorossaan.

Tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen 12. huhtikuuta, kun kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi muutoksenhakuajan päätyttyä.

Nokian seurakunnan toive on, että uusi kirkkoherra aloittaisi toukokuun alussa, mutta päivää ei ole vielä sovittu.

Nokian edellinen kirkkoherra Lauri Salminen siirtyi huhtikuussa 2022 kappalaiseksi. Hän toimi kirkkoherrana Nokialla 12 vuotta. Salmisen siirryttyä pois tehtävästään Nokian virkaa tekevänä kirkkoherrana on toiminut Mikko Sulander.