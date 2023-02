Kirkkoneuvosto on päättänyt esittää Nokian kirkkovaltuustolle, että Ville Järvinen valitaan Nokian seurakunnan kirkkoherran virkaan. Kirkkovaltuusto tekee valinnan seuraavassa kokouksessaan Nokian kirkossa tiistaina 21. helmikuuta kello 18.

Kirkkoneuvoston mukaan Järvisellä katsotaan olevan parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.

Kirkkoneuvoston mukaan kirkkoherranviran täyttäminen perustuu kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa otetaan huomioon muodollisen kelpoisuuden lisäksi se, kuka hakijoista on ansioitunein kyvyiltään, taidoiltaan sekä koetellulta kansalaiskunnoltaan. Kyvyllä tarkoitetaan muun muassa johtamistaitoa, taidolla henkilön henkilökohtaisia taitoja ja kansalaiskunnolla esimerkiksi nuhteettomuutta.

Nokian seurakunta on kirkkoneuvoston mukaan merkittävässä muutostilanteessa. Uuden seurakuntatilan rakentaminen on käynnistynyt, uusi kiinteistöstrategia on valmistunut syksyllä 2022 sekä ylin johto on vaihtunut vuoden sisällä. Tästä syystä painoarvoa nimitysharkinnassa annettiin muutos- ja visiointiominaisuuksille sekä kyvylle hallita kokonaisuuksia.

Kykyominaisuuksien näkökulmasta viran erityisistä tarpeista painottuivat kirkkoneuvoston mukaan strateginen ajattelu, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, kyky visioida tulevaisuutta, kyky hallita suuria kokonaisuuksia sekä kyky muutosjohtajuuteen. Taidon näkökulmasta erityistä painoarvoa annettiin kokemukselle johtamistyöstä.

Lisäksi Nokian kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että uuden kirkkoherran palkka olisi 6 552,49 euroa kuukaudessa. Palkka määräytyy alan työehtosopimuksen mukaisesti.