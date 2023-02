Nokialainen Papu Design lopettaa lastenvaatemallistonsa – ”Lastenvaatebuumi on laantunut”

Papun polvipaikkalegginsit ja rusettipipot singahtivat vuonna 2013 megahiteiksi, joista äidit suorastaan taistelivat. Papu Designin perustaja Anna Kurkela kertoo, että tällä hetkellä lastenvaatteiden myynti tuottaa enää 15 prosenttia Papu Designin liikevaihdosta.

Nokialainen Papu Design ilmoitti maanantaina luopuvansa lastenvaatemallistostaan ja keskittyvänsä naistenvaatemallistonsa kehittämiseen. Isojen jälleenmyyjien kanssa saattaa vielä syntyä lapsille yhteistyömallistoja, mutta täysin omia lastenvaatemallistoja Papu Designilta ei enää tule.

”Päätös ei ollut helppo, mutta näissä olosuhteissa se on varmasti oikea. Naistenvaatteiden myynti tuottaa jo 85 prosenttia liikevaihdostamme”, Papu Designin perustaja Anna Kurkela kertoo.

Kurkelan mukaan lastenvaatteiden kysynnän lasku ja naistenvaatteiden suosion nousu on näkynyt jo pidemmän aikaa. Naistenvaatteet ovat tuottaneet jo pari vuotta yli puolet Papu Designin liikevaihdosta. ”Lastenvaatebuumi on selvästi rauhoittunut hulluimmista vuosista. Tarjontaa on tullut paljon lisää, eikä kysyntää enää riitä joka brändille.”

Heti ensimmäisestä mallistosta hitti

Kun Papu Design kymmenen vuotta sitten julkaisi ensimmäisen lastenvaatemallistonsa, tilanne oli täysin toinen. Papu ja nappisade -niminen mallisto myytiin nopeasti loppuun, ja malliston rusettipipo ja polvipaikkahousut singahtivat äitien keskuudessa megahiteiksi. ”Suosio oli meillekin vähän yllätys. Toivoimme tietysti, että ihmiset tykkäävät mallistosta, mutta emme osanneet ajatella, että vaatteista oikein kilpailtaisiin.”

Kurkela uskoo, että Papu Designin ensimmäiset lastenvaatemallistot osuivat kymmenen vuotta sitten oikeaan hetkeen. ”Vastuullisuus ja kotimaiset merkit alkoivat juuri silloin kiinnostaa äitejä.”

Tiettyjen vaatteiden, kuten Papu Designin polvipaikkahousujen, suosituimpien kuosien ja rusettipipojen kysyntä kasvoi hurjaksi, eikä tarjonta heti pysynyt perässä. ”Se varmasti kiihdytti ilmiötä entisestään.”

Muutkin päätyneet samaan ratkaisuun

Kurkela kertoo, että myös naistenvaatepuolella kiinnostavat nykyään enemmän muut kuin trikoovaatteet, joita takavuosina käyttivät niin äidit kuin lapsetkin. ”Naisten mallistossa on nykyään aiempaa enemmän toimistokelpoista pukeutumista ja jonkin verran juhlavaatteitakin.”

Jatkossa Papu Design aikoo paitsi kehittää naistenvaatemallistoaan myös pohtia erilaisia toimintamalleja tuotteidensa uudelleenmyyntiin. ”Tarkoitus on saada tuotteet kiertämään niin, että niiden elinkaari olisi mahdollisimman pitkä.”

Papu Designin kanssa samantyyppiseen ratkaisuun päätyi reilu vuosi sitten suomalainen Nosh, joka ilmoitti marraskuussa 2021 lopettavansa lastenvaatemallistonsa ja keskittyvän pelkästään naistenvaatteisiin. Myös Nosh Companyn toiminta alkoi vuonna 2009 nimenomaan eettisistä lastenvaatteista, mutta lastenvaatteiden myynti alkoi vuosi vuodelta hiipua samalla, kun naistenvaatteet alkoivat kiinnostaa asiakkaita entistä enemmän.

Vielä vuotta aiemmin oman lastenvaatemallistonsa lopetti Vimma, jonka lettikuosi oli 2010-luvun lastenvaatebuumin aikaan yksi kovimmista hiteistä.

