Hoivayrittäjä Miia Rajala menetti puolet asiakkaistaan – Satoja miljoonia euroja menee hyvinvointialueen omille osakkuusyhtiöille ilman kilpailutusta

Pirkanmaan hyvinvointialueen aloitus ei ole ollut aivan pelkkää onnen paistetta Hoiva- ja kuljetuspalvelu Hillan omistajalle, yrittäjä Miia Rajalalle. Toiminimeltä katosi puolet asiakkaista, rahat ovat toistaiseksi saamatta eikä tieto kulje. Rajalan tilanne kuvaa yrittäjien epätietoisuutta. Hyvinvointialue ostaa tänä vuonna pelkkiä palveluita yli miljardilla eurolla. Sopimuksia on tuhansia. Omilta osakkuusyhtiöiltään Pirha ostaa ilman kilpailutusta.

Vesilahdessa asuva Miia Rajala on toiminut yrittäjänä 4,5 vuotta. Takana on parikymmenvuotinen ura Tampereen kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloissa. Hänellä on sekä sairaan- että terveydenhoitajan koulutukset. Suvusta löytyi yrittäjätaustaa, mikä rohkaisi häntä kokeilemaan hoiva-alan yrittäjyyttä parin kuukauden ajan sivutoimiluvalla. Hyvältä tuntui, joten Rajala irtisanoutui palkkatyöstään.