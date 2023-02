Nokian kaupunki kannattaa kolmea vyöhykettä Tampereen seudun bussiliikenteeseen

Nokian kaupunki kannattaa kolmen vyöhykkeen mallia Tampereen seudun linja-autoliikenteeseen.

Taustalla on uudistus, jota Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on tekemässä. Nysse on selvittänyt vyöhykejärjestelmän ja hinnoittelun uudistamista. Selvityksessä on vyöhykkeiden määrän vähentäminen kolmeen tai jopa yhteen. Hinnoittelussa lyhyet matkat kallistuisivat hieman ja pitkät matkat halpenisivat.

Nokian kaupunkikehityslautakunta päätti tiistaina 7. helmikuuta lausunnosta, jonka Nokia antaa uudistuksesta.

Nokia kannattaa kolmen vyöhykkeen mallia. Lausunnon mukaan kolmen vyöhykkeen malli tekisi koko Nokiasta saman vyöhykkeen, mikä laskisi lipun hintoja Tottijärven, Siuron ja Sarkolan suunnilta. Arvon mukaan hintojen lasku houkuttaisi tekemään Nokian sisällä pidempiä matkoja joukkoliikenteellä ja ruokkisi Nokian sisäistä liikkumista. Vaikutus koko Nyssen liikennejärjestelmän matkustajamääriin pysyttelisi maltillisena laskuna.