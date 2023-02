Työryhmä esittää Ville Järvistä Nokian uudeksi kirkkoherraksi – Lopullisen valinnan tekee valtuusto

Nokian kirkkoneuvosto saa keskiviikkona 15. helmikuuta eteensä esityksen, jonka mukaan Ville Järvinen valittaisiin uudeksi kirkkoherraksi.

Nokian seurakunnan avoinna olevaan kirkkoherran virkaan esitetään valittavaksi Rovaniemen seurakunnan kappalainen Ville Järvinen, tiedottaa Nokian seurakunta. Esitystä käsitellään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa 15. helmikuuta. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kirkkovaltuusto.

Nyt annettavan esityksen taustalla on työryhmän harkinta. Uuden kirkkoherran valintaa on valmisteltu työryhmässä, joka on kirkkovaltuuston nimittämä. Työryhmä kävi läpi hakijoiden hakemukset, haastatteli hakijat ja oli yhteydessä hakijoiden suosittelijoihin. Henkilöarviointi teetettiin Ville Järvisen lisäksi Nokian seurakunnan seurakuntapastorille Sanna Vuorelalle.

Nokian seurakunnan tiedotteen mukaan työryhmä katsoi, että Järvisellä on parhaat edellytykset kirkkoherran viran menestykselliseen hoitamiseen. Järvisen vahvuuksina nähtiin strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen kyky.

”Lisäksi hän osoitti parhainta kykyä avoimen uteliaaseen toimintaympäristön tarkasteluun. Järvisellä ei ollut hakijajoukon pisin johtamiskokemus, mutta työryhmä katsoi hänen muut ansionsa niin vakuuttaviksi, että päätyi yksimielisesti ehdottamaan hänen valintaansa”, tiedotteessa sanotaan.

Työryhmä vertasi hakijoita hakemusasiakirjojen, haastattelun, tuomiokapitulin lausunnon sekä konsultin toteuttaman henkilöarvioinnin avulla.

”Työryhmä oli lopputuloksesta selkeän yksimielinen. Lopullinen päätös on kuitenkin kirkkoneuvostolla ja valtuustolla”, sanoo Nokian vt. kirkkoherra Mikko Sulander tiedotteessa.

Kirkkoherra valitaan kirkkovaltuuston kokouksessa Nokian kirkossa 21. helmikuuta kello 18. Kokoukseen on yleisöllä vapaa pääsy.