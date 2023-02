Bussilippujen hinnat nousevat näillä näkymin Nokiallakin toukokuusta alkaen

Taustalla on viime syksynä tehty päätös.

Käytetyimpiin Nysse-lippuihin esitetään hinnankorotuksia toukokuusta alkaen. Asiakashintojen muutoksesta päätetään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 15. helmikuuta.

Nysse tiedottaa, että korotus kohdistuisi matkakortille ostettavien aikuisten, nuorten ja lasten 2–3 vyöhykkeen kerta-, arvo- ja kausilippuihin sekä opiskelijan kausilippuun, joka ostetaan Nysse n mobiilisovelluksen kautta. Nyssen mukaan kyseisillä lipputuotteilla tehdään yli 90 prosenttia kaikista Tampereen kaupunkiseudun liikenteen matkoista.

Hinnankorotukset näkyisivät myös nokialaisten matkustajien kukkaroissa. Esimerkiksi Nokian asemalta Tampereen keskustaan matkustavat joutuvat ostamaan vähintään kolmen vyöhykkeen kortin. Tällä hetkellä aikuisten kuukausikortti kolmelle vyöhykkeelle maksaa 73 euroa. Toukokuusta alkaen hinta olisi 76 euroa.

Arvolippu kolmelle vyöhykkeelle on tällä hetkellä 3,40 euroa. Toukokuusta alkaen hinta olisi 3,57 euroa.

Lisäksi senioreiden keskipäivän arvolipun hintaa esitetään korotettavaksi kaikilla vyöhykkeillä siten, että alennus olisi 40 prosenttia aikuisten hinnasta laskettuna. Henkilökunta-, tapahtuma- ja koululaisryhmälippujen asiakashintoihin esitetään viiden prosentin korotusta. Lähimaksuun, muihin Nysse Mobiilin kautta myytäviin lippuihin sekä ennakkokertalippuihin ei esitetä korotusta.

Hintojen nostamisen taustalla on Tampereen kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymä talousarviopäätös, johon hinnankorotukset sisältyvät. Perusteluina on joukkoliikenteen ostokustannusten nousu vuoden 2022 aikana. Erityisesti kustannuksiin on vaikuttanut energian hinnannousu.