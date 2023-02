Pikin kirjastoautoille julkaistiin uusi aikataulupalvelu – Nyt autoja voi seurata kartalla, joten pysäkillä ei tarvitse odottaa

Helppokäyttöisestä aikataulusovelluksesta voi katsoa kirjastoautojen pysäkit, aikataulut ja mahdolliset reittimuutokset.

Nokian vihreä kirjastoauto on palvellut nokialaisia jo vuodesta 2000 saakka.

Nokialla, Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Ylöjärvellä ja Valkeakoskella otettiin Lainan päivänä 8. helmikuuta käyttöön uusi kirjastoautojen aikataulupalvelu Pikinkirjastoautot.fi. Palvelu on selainpohjainen, joten se toimii kaikilla laitteilla. Kaikkien palvelussa mukana olevien kuntien kirjastoautot löytyvät samasta osoitteesta.

Helppokäyttöisestä aikataulusovelluksesta voi katsoa kirjastoautojen pysäkit, aikataulut ja mahdolliset reittimuutokset. Kirjastoautojen kulkua voi myös seurata kartalta.

”Oman kaupunginosan kirjastoautopysäkit ja autojen pysähtymisajat löytyvät helposti kartalta. Saamme myös välitettyä nopeasti tiedon, jos reittejä joudutaan muuttamaan tai peruuttamaan lyhyellä aikataululla esimerkiksi autossa ilmenneen vian vuoksi”, verkkosuunnittelija Laura Aatola Tampereen kaupunginkirjastosta sanoo tiedotteessa.

Kirjastoautojen aikataulupalvelun on toteuttanut tamperelainen Mattersoft Oy, joka on erikoistunut muun muassa paikannusteknologiaan perustuviin joukkoliikenteen sovelluksiin. Monelle jo aiemmin tutun Lissu Liikenteenseuranta -palvelun taustalla on sama järjestelmä kuin Pikinkirjastoautot.fi:ssä.

Nokian kirjastoautossa on lainattavana noin neljätuhatta kirjaa, 19 lehtivuosikertaa, konsolipelejä, elokuvia, äänikirjoja ja musiikkia. Kirjastoautosta lainatun aineiston voi palauttaa ilman kuljetusmaksua kaikkiin PIKI-kirjastojen toimipisteisiin ja päinvastoin. Nokian kirjastoauto pysähtyy yli 80 pysäkillä eri puolilla kaupunkia.