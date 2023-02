5-vuotias saa itse avattua nokialaisen päiväkodin portin, josta pääsee suoraan vilkkaalle tielle – Isä huomautti asiasta monia kertoja, mutta asia ei edennyt

Nokian kaupungin päiväkodin pihalla on portti, jonka 5-vuotias lapsi saa itse avattua. Portista pääsee suoraan vilkkaalle tielle. Lapsen isä on esittänyt asiasta huolensa monia kertoja. Porttiin asennettiin hidastava ovipumppu vasta hiljattain. Nokian Uutiset oli sitä ennen ehtinyt kysyä portin turvallisuudesta.

Nokialainen isä Matti Riihiluoma ihmettelee, miten on mahdollista, että lapsen päiväkodin pihassa on portti, jonka perheen 5-vuotias lapsi saa itse auki. Hänen lapsensa käy kaupungin Puropuiston päiväkotia, joka sijaitsee Souranderintien ja Kerhokadun risteyksessä. Riihiluoma kertoo antaneensa portista useita kertoja palautetta sekä kaupungille että päiväkodille, mutta porttia ei ole vaihdettu eikä siihen ole tullut kahvan lisäksi esimerkiksi salpaa, jota lapsi ei saisi auki.

Nokian Uutiset on nähnyt videon, jossa Riihiluoman lapsi aukaisee portin täysin vaivatta. Portissa on vain yksi kahva. Lapsi osaa aukaista Kerhokadun puoleisen portin, josta on suora kulku kadulle.

”Lapseni sai portin auki jo 4-vuotiaana”, Riihiluoma kertoo. Hän pelkää, että portin takia vaaratilanteet ovat mahdollisia. Hän on huolissaan paitsi omien lasten, myös muiden lasten puolesta.

Riihiluoma on keskustellut asiasta usein päiväkodin kanssa. Lisäksi hän on ottanut yhteyttä kaupungin kiinteistönhoitoon. Nokian Uutiset on nähnyt Riihiluoman lähettämät viestit.

Hänen mukaansa kaupungin asenne asian hoitamista kohtaan on ollut välinpitämätön.

”Kaupunki mainostaa itseään lasten kaupunkina, mutta todellisuus on kaukana siitä. Jos jotain sattuisi, selittelijöitä kyllä löytyisi, mutta ennalta ehkäisevästi ketään ei tunnu kiinnostavan.”

”Portti on murheenkryyni”

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Anne Soini kertoo, että asia pitää korjata. Nokian Uutisten ensimmäisen yhteydenoton jälkeen porttiin asennettiin ovipumppu, joka hidastaa portin aukeamista. Riihiluoman lapsi saa tosin ovipumpusta huolimatta portin auki.

Soini vastasi Nokian Uutisten kysymyksiin sähköpostitse. Hän sanoo, että päiväkodin portti ”on ollut murheenkryyni jo pitkään”. Hänen mukaansa porttiin asennetaan kuluvalla viikolla myös turvaketju.

”Sekä Souranderintien että Kerhokadun puoleiset molemmat portit vaihdetaan kokonaan vasta Puropuiston piharemontin yhteydessä, joka tällä hetkellä näkyy listoilla vuonna 2025. Varsinkin Souranderintie on vaarallinen, koska keväisin skuutit ja pyörät kulkevat pyörätietä pitkin alas tosi lujaa samalla, kun lapsia tuodaan päiväkotiin tai haetaan päiväkodista”, Soini kirjoittaa.

Onko Puropuiston päiväkodin Kerhokadun puoleinen portti tarpeeksi turvallinen, jos 5-vuotias lapsi saa sen itse auki?

”Toivomme, että toimet, joita nyt on tehty, estäisivät portin avaamisen mahdollisuuden lapsilta. Kun huoltajat tuovat ja hakevat lapsia, on tärkeää, että portti laitetaan kiinni kunnolla. Meillä ei ole erikseen porttivahteja, mutta henkilökunnan tehtävä on huolehtia lasten turvallisuudesta piha-alueella ja päiväkodin porttialueet ovat ryhmien pihavalvontasuunnitelmissa erityisessä valvonnassa. Lasten ei pitäisi voida avata itse portteja, se on selvää ja siitä syystä olemmekin olleet asiasta huolissamme ja vieneet asiaa eteenpäin. Turvallisen ja toimivan järjestelmän saaminen porttiin on asia, jossa kaikilla meillä niin henkilökunnalla kuin huoltajilla ja kiinteistönhoidolla on aivan sama tavoite”, Soini kirjoittaa.

Miten porttien turvallisuus taataan?

”Turvallisuus taataan parhaiten henkilökunnan ja huoltajien yhteistyöllä. Lapset eivät saa päästä portista kulkemaan ilman valvontaa. Toki portin on itsessään oltava sellainen, ettei se avaudu tai jää auki helposti, lapsi ei saa sitä helposti ja nopeasti itse auki ja portin on hyvä olla myös käyttäjäystävällinen.”

Mitkä seikat vanhempien ja henkilökunnan olisi hyvä muistaa päiväkodin pihalla, jotta turvallisuus taataan?

”Kun lapsia haetaan, huoltajan kanssa käytävän keskustelun aikana pihavalvonta siirtyy toiselle työntekijälle. On tärkeää, etteivät huoltajat anna lapselle lupaa avata porttia, vaan avaavat sen itse eivätkä samalla päästä muita lapsia mukanaan portin toiselle puolelle.”

Soinin mukaan jokaisessa lapsiryhmässä on tehty pihavalvontasuunnitelma, joissa valvontapaikat on erikseen määritelty.

”Kaikki pihaturvallisuus on kuitenkin aina ihmistyötä ja vain hyvällä valvonnalla on mahdollisuus päästä siihen, etteivät lapset koskaan kulje portista niin, ettei työntekijä tai lapsen huoltaja ole itse menossa mukana”, Soini sanoo.

Matti Riihiluoma ihmettelee, miksi turvaketju saadaan porttiin vasta nyt, vaikka ongelma on ollut tiedossa pitkään.

”Enkä usko, että ongelma on ratkennut, ennen kuin näen ketjun itse.”