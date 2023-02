Sovun löytäminen palkkaratkaisusta oli korkean inflaation oloissa hankalaa.

Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden työntekijöiden uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos saavutettiin perjantaina 3.2.2023 valtakunnansovittelijan avustuksella Teollisuusliiton aloitettua sopimusalaa koskevat työnseisaukset muutamaa päivää aiemmin, Teollisuusliitto tiedottaa.

Sovun syntyessä peruuntuvat Teollisuusliiton ilmoittamat lakot. Liitto on jättänyt lakkovaroituksen kolmipäiväisistä työnseisauksista 8.–10. sekä 15.–17. helmikuuta. Nokiallakin olisi tällä viikolla lakkoiltu muun muassa Purson ja Patrian tehtailla, jos sopua ei olisi syntynyt.

Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja sen kustannusvaikutus on yhteensä 7,0 prosenttia. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pitää saavutettua ratkaisua kohtuullisena.

Aallon mukaan sopimusratkaisu katkaisee köyhtymisen kierteen ja luo näkymän ansiotason vahvistumiselle.

Uusi teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus on kaksivuotinen ja se on voimassa 30.11.2024 asti. Sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä 7,0 prosenttia.

Vuonna 2023 palkat nousevat 3,5 prosenttia yleiskorotuksella sekä 400 euron kertaerällä. Sopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2023 on siten 4,5 prosenttia.

Vuonna 2024 palkat nousevat 2,0 prosenttia yleiskorotuksella sekä 0,5 prosenttia työnantajan jakamana eränä. Sopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2024 on siten 2,5 prosenttia.

Sopimuksen piirissä työskentelee noin 90 000 teollisuuden työntekijää. Työnantajapuolta sopimuksessa edustaa Teknologiateollisuuden työnantajat ry.

Työehtosopimuksen syntymisen myötä Teollisuusliitto peruuttaa välittömästi kaikki teknologiateollisuuden sopimusalaa koskevat työtaistelutoimet.

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen lisäksi myös kolme kemianteollisuuden sopimusalojen työehtosopimusta. Työehtosopimukset syntyivät kemian perusteollisuuteen, muovituoteteollisuuteen ja kemian tuoteteollisuuteen sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuteen.

Uudet kemianteollisuuden työehtosopimukset ovat kaksivuotisia ja ne ovat voimassa 31.12.2024 asti. Kunkin sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä 7,0 prosenttia.

Sopimusten piirissä työskentelee yhteensä noin 13 000 teollisuuden työntekijää. Työnantajapuolta sopimuksessa edustaa Kemianteollisuus ry.

Työehtosopimusten syntymisen myötä Teollisuusliitto peruuttaa välittömästi kaikki kemianteollisuuden sopimusaloja koskevat työtaistelutoimet.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN työnantajat kertoi aiemmin, että se on hyväksynyt Teollisuusliiton kanssa saadun neuvottelutuloksen. Teknologiateollisuuden työnantajien hallitus käsitteli neuvottelutulosta viikonlopun aikana ja hyväksyi sen yksimielisesti.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. Teknologiateollisuuden Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi vahvisti tiedon STT:lle.

Teollisuusliiton hallinto aloitti neuvottelutuloksen käsittelyn kello 13.

Teollisuusliiton hallinto käsitteli sunnuntaina neuvottelutulosta, joka työriidassa saavutettiin perjantaina valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdolla.

Neuvottelutulos tarkoittaa, että kummankin osapuolen neuvottelijat ovat hyväksyneet tuloksen, mutta ratkaisu pitää vielä käsitellä liittojen hallinnoissa.

Teknologiateollisuuden työnantajien hallinto käsitteli asiaa jo lauantaina.

Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton työriitaa on pidetty työmarkkina­kierroksen tärkeimpänä, koska muilla aloilla seuraillaan usein teknologiateollisuuden palkkaratkaisua.

Tekstikysymyksistä päästiin neuvottelutulokseen jo ennen joulua, minkä jälkeen on neuvoteltu palkankorotuksista.

Neuvotteluihin haastetta on tuonut erityisesti korkea inflaatio, joka on lisännyt työntekijäpuolen painetta saada sovittua reiluista palkankorotuksista.

Valtakunnansovittelija teki jo viime viikolla työriidassa sovintoesityksen, jonka työnantajapuoli olisi hyväksynyt, mutta jonka Teollisuusliitto hylkäsi.

Teknologiateollisuuden työnantajilla on meneillään työriidat myös YTN:n ja Ammattiliitto Pron kanssa. YTN:n kanssa sovittelu jatkuu tänään.

Jos teknologiateollisuudessa päästään ratkaisuun, voi se auttaa myös muiden keskeisten työriitojen ratkaisussa.

Lakot uhkaavat sekä kaupan alalla että kuljetusalalla. Kaupan alalla Palvelualojen ammattiliitto Pamin ensimmäinen lakko alkaa torstaina, jos sopua ei saavuteta ennen sitä. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT uhkaa aloittaa lakon satamissa ja kuljetusalalla 15. helmikuuta.