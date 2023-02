Tällainen on Suomen suurin lemmikinruokatehdas Nokialla – Pääsimme tutustumaan 15 miljoonan euron tiloihin

Eri koiranruokareseptejä on tehtaalla jatkossa 20–30. Esimerkiksi sekä viljattomien koiranruokien sekä luomu-tuotteiden suosio on kasvanut.

Nokialle noussut Suomen suurin lemmikinruokatehdas on koekäyttöä vaille valmis. Tehtaalta lähtee tänä vuonna kahdeksan miljoonaa kiloa koiranruokaa, pääasiassa Suomeen ja myös Skandinaviaan sekä Keski-Eurooppaan. Vuodenvaihteessa valmistunut tehdas on maksanut noin 15 miljoonaa euroa.

Tehtaalla valmistettavien koiranruokien taustat ovat vahvasti Pirkanmaalla, sillä sen päätuotemerkin Hau-hau Championin perusti Saarioinen vuonna 1955. Tuotemerkki siirtyi vuonna 1999 Prima Pet Premiumille, joka myytiin nykyiselle tšekkiläiselle emoyhtiölle Vafolle vuonna 2021. Tuotemerkkien kuivaruokien valmistus palaa nyt vuosien tauon jälkeen Pirkanmaalle.

Vafo Finlandin ja Prima Pet Premiumin toimitusjohtaja Timo Pärssinen sanoo, ettei lemmikkiruokabisnes ole järin suhdanneherkkä ala. Entisen maajoukkuekiekkoilijan täysnimikaima sanoo, että vaikka kustannukset ovat nousseet myös lemmikinruoka-alalla, ei kiristyneestä taloustilanteesta huolimatta lemmikkejä jätetä lähtökohtaisesti ruokkimatta.

Ohitustien varrella sijaitsevan rakennuksen katto nousee tavallista tehdashallia korkeammalle. Uutuuttaan kiiltävän ja vielä viimeistelyssä olevan tehtaan sisällä seisoo siiloja, jotka täyttyvät pian koirille valmistettavien nappuloiden raaka-aineista, muun muassa riisistä, kotimaisesta viljasta, Honkajoelta tulevasta jauhetusta kanasta ja lihasta, rasvasta, lohijauhosta Norjasta sekä muista koirille maistuvista herkuista. Raaka-aineita saapuu tontille päivittäin yhden tai kahden rekkalastin verran.

Tehtaan prosessi on pitkälle automatisoitu ja sen pyörittäminen vaatii periaatteessa vain kaksi työntekijää. Yhteensä tehtaalla tulee olemaan töissä ensi vuonna, uusi varasto mukaan lukien, noin neljäkymmentä työntekijää.

Tehtaalla on useita korkeita siiloja, joihin varastoidaan ruokien raaka-aineita. Käsityötä prosessi ei normaalisti tarvitse.

Metallinpaljastin ja ekstruuderi

Siiloista raaka-aineet päätyvät metallinpaljastimen läpi reseptin mukaisella suhteella sekoittajaan. Eri koiranruokareseptejä on tehtaalla jatkossa 20–30. Aina kun resepti vaihtuu, linjasto pitää putsata.

Sekoittajasta massa ohjataan koneeseen, jonka nimi on ekstruuderi. Hieman isoa moottoria muistuttava kone on tehtaan sydän ja sen nimi tulee siinä käytettävästä teknologiasta: Ekstruusiossa massa kulkee kuumennettavaan kammioon ja kostea massa puserretaan leikkurin jälkeen suuttimen lävitse. Suuttimen koon ja mallin avulla koirien herkusta saadaan vaikkapa tähden muotoista ja oikean kokoista.

Tässä on tehtaan sydän. Tehdas on suunniteltu niin, että ekstruuderin viereen mahtuu vielä toinen samanlainen kone.

MIKÄ? Vafo Finland oy Lemmikkeläintuoteyritys, jonka lemmikkien kuivaruokaa pian valmistava tehdas sijaitsee Nokian Kolmenkulmassa. Kuuluu tšekkiläiseen Vafo Group -konserniin, jonka liikevaihto oli vuonna 2021 noin 250 miljoonaa euroa. Sekä Vafo Finlandin että Tampereella perustetun, konserniin kuuluvan, Prima Pet Premiumin toimitusjohtaja on Timo Pärssinen. Vafi Groupilla on viisi tehdasta Tsekeissä, yksi Virossa, yksi Puolassa sekä pakasteruokiin erikoistunut yksikkö Ikaalisissa.

Myös kissanruokaa

Ennen pussittamista kostea nappula paistetaan, jotta se säilyy paremmin ja pysyy muodossaan. Uuni on kuin jättikokoinen grilli, joka toimii kaasulla. Sen hukkalämmöllä lämmitetään tehdasta.

Propaani on tulevaisuudessa mahdollista vaihtaa biokaasuun, mutta biokaasun saatavuus ei ole vielä sillä tasolla, että tehdasta olisi pystynyt rakentamaan suoraan sen varaan, tehdaspäällikkö Harri Luoma sanoo.

Tässä grilliä muistuttavassa isossa koneessa vilisee koirannappuloita huhtikuusta lähtien.

Laitos on Suomen suurin pelkästään lemmikkiruokaa tekevä tehdas. Alkuvaiheessa tehdas keskittyy koiranruokaan, mutta ruokaa tehdään myöhemmin myös kissoille. Kissanruuan valmistaminen on huomattavasti haasteellisempaa, vaikka prosessi on täysin sama.

”Kissanruuan maun kanssa pitää olla paljon tarkempi. Kissat ovat sen verran ronkeleita. Sama ruoka ei välttämättä kelpaa enää viikon päästä. Koirat voivat syödä samaa nappulaa kaksikymmentä vuotta.”

Tehtaalla valmistetaan jatkossa myös kauppojen omien tuotemerkkien lemmikinruokia.

Rakentaminen jatkuu

Myös lemmikkieläinten ruokatrendit vaihtelevat. Pärssisen mukaan se, mikä on trendikästä ihmisravinnossa, tulee trendikkääksi lemmikkien ruoissa muutaman vuoden päästä. Esimerkiksi sekä viljattomien koiranruokien sekä luomu-tuotteiden suosio on kasvanut. Nokian tehtaalla vähennetään lihan käyttöä korvaamalla se esimerkiksi kananmunilla tai hyönteisproteiinilla.

Ei rakentaminen siihen lopu. Tehtaan viereen rakennetaan tänä vuonna 6 000 neliön varasto. Tehtaan maksimikapasiteetti on kaksikymmentä miljoonaa kiloa, joten tämän vuoden tavoite, kahdeksan miljoonaa kiloa, on vasta alkua. Täydellä teholla tehtaan on määrä pyöriä vuonna 2025. Sen lisäksi tehdas on suunniteltu niin, että sen kapasiteetti on mahdollista tuplata. Myös Raholassa sijaitsevalle toimistolle etsitään uutta sijaintia.

