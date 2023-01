Ajokeli on nyt huono lähes koko maassa – varoitus annettu Pirkanmaallekin

Ajokeli on maanantaina huono tai jopa erittäin huono lähes koko maassa. Pirkanmaalla sateet ovat aamulla tulleet jo pitkälti vetenä, mutta keli voi huonontua uudestaan iltaa kohden.

Autoilijoiden kannattaa olla maanantaina erityisen tarkkoja liikenteessä. Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta tai erittäin huonosta kelistä lähes koko maassa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

Pirkanmaalle annettu varoitus huonosta liikennesäästä on voimassa koko maanantain. Varoituksen mukaan ajokeli on huono erilaisten sateiden ja sohjoisten teiden vuoksi. Onnettomuusriski on kohonnut.

Päivystävä meteorologi Helena Laakso Ilmatieteen laitokselta kertoo, että huono keli on nyt seurausta meren ylitse liikkuneesta matalapaineesta, jonka yhteydessä on tullut sateita. Pirkanmaalla sateet ovat aamun aikana tulleet pitkälti vetenä. Esimerkiksi Tampereella lämpötila oli jo aamukahdeksan aikaan plussalla.

”Eli keli varmaan vähän paranee. Iltapäivän ja illan aikana voi tulla taas kuitenkin vähän lumisempia sateita, jolloin keli voi olla taas vähän huonompi”, Laakso sanoo.

Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että toistaiseksi keli on Pirkanmaalla Ilmatieteen laitoksen varoituksesta huolimatta verrattain hyvä. Päätiet ovat aamulla sulia ja märkiä. Pienemmillä teillä voi olla sohjoa. Jos päivän aikana tulee uusia räntäisempiä tai lumisempia sateita, tilanne voi kuitenkin muuttua.

Toistaiseksi aamun liikenteessä on Pirkanmaalla selvitty ilman suurempia onnettomuuksia. Valtatiellä 12 eli Porintiellä Tampereella sattui puoli kuuden aikaan ulosajo. Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että ajoneuvo oli joutunut vesiliirtoon. Kukaan ei loukkaantunut. Onnettomuus sattui Pitkänniemen ja Raholan liittymien välillä.