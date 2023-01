Nokialle tulee uusi yritys, joka on erikoistunut lentokoneiden tankkaamiseen – Tehdas nousee Kolmenkulmaan

Lentokoneiden tankkausjärjestelmiin erikoistunut tamperelainen yritys muuttaa Sarankulmasta Nokialle.

Tamperelainen Jet-Tekno-niminen yritys muuttaa Nokialle. Yhtiö on erikoistunut lentokoneiden tankkauslaitteiden valmistukseen ja huoltoon sekä maatukeutumisjärjestelmiin.

Jet-Teknon uudet toimitilat valmistuvat Kolmenkulmaan vuoden 2024 tammikuussa. Toimitilat rakentaa Brand-toimitilat oy, joka vastaa suunnittelusta ja toteutuksesta. 2 500 neliömetrin kokoinen kiinteistö rakennetaan 11 000 neliömetrin tontille. Rakennusyhtiö tiedotti hankkeesta torstaina 19. tammikuuta.

Tällä hetkellä Jet-Teknolla on toimitilat Sarankulmassa, jossa yhtiöllä on 30 työntekijää. Yhtiön liiketoiminta on kasvanut viime vuosina, ja tuotantoa on tarkoitus tehostaa. Uusissa toimitiloissa Nokialla varaudutaan henkilöstömäärän kaksinkertaistumiseen. Tarkoitus on, että Nokialle rakennetaan moderni kokoonpanoon painottuva tehdas.

Brandin myyntipäällikkö Juuso Piironen kertoo, että rakentamisessa on tarkoitus päästä alkuun jo tänä keväänä.

”Heti, kun maapohja antaa periksi, aloitetaan maanrakennustyöt maalis-huhtikuussa.”

Jet-Tekno toimittaa laitteita siviili-ilmailuun sekä puolustus- ja viranomaissektorille useaan maahan. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasema, Suomen, Norjan ja Viron puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, ruotsalainen Saab ja Finnhemsin helikopteritoiminnot.