Omaishoitaja menettää Nokialla jopa yli 50 euroa kuussa, syynä hyvinvointialueen aloitus – Näin tukisummat muuttuivat Pirkanmaalla

Koko Pirkanmaan hyvinvointialueella on nyt yhdenmukaiset palvelut.

Omaishoidon tukisummat muuttuivat Nokialla vuodenvaihteessa. Tukiluokkia on omaishoidossa kolme. Tuki nousee Nokialla noin 16 euroa ykkösluokassa ja laskee kakkosluokassa noin 40 euroa. Kolmosluokassa tuki laskee noin 50 euroa.

Muutoksen taustalla on hyvinvointialueille siirtyminen. Nyt kaikissa maakunnan 23 kunnassa on samanlaiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Omaishoidon tukea myönnettiin Pirkanmaan kunnissa aikaisemmin 2–4 tukiluokassa. Palvelujen yhtenäistämisen myötä tukiluokkia on koko hyvinvointialueella kolme.

Esimerkiksi Akaassa, Urjalassa, Hämeenkyrössä, Juupajoella, Kihniössä, Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä, Ruovedellä, Valkeakoskella ja Virroilla on ollut eri määrä maksuluokkia kuin hyvinvointialueen kolme luokkaa.

Nokialla luokkia oli jo valmiiksi kolme, joten muutokset tuen määrissä eivät iske kaupunkiin yhtä kovasti kuin esimerkiksi Sastamalaan. Pahimmillaan tuen määrä voi naapurikunnassa tippua jopa useamman sata euroa.

Mitä? Omaishoidon tuki Näin tuet muuttuivat Nokialla hyvinvointialueelle siirtymisen myötä: I maksuluokka: 423,61 €/kk > 439,70 €/kk. Tukisumma nousee 16,09 euroa. II maksuluokka: 778,86 €/kk > 726,60 €/kk. Tukisumma laskee 52,26 euroa. III maksuluokka: 1 284,35 €/kk > 1 245,60 €/kk. Tukisumma laskee 38,75 euroa. Aikataulu: aikaa muutosten tekemiseen on vuosi. Maksupäivä: kuukauden viimeinen päivä, tuki maksetaan takautuvasti eli tammikuun palkkio 28.2.2023. Tuet vuonna 2022 Pirkanmaan kunnissa Tukiluokkia oli 2–4: I luokka 423,61–508,29 euroa II luokka 451–738 euroa III luokka 708,65–1475,60 euroa IV luokka 880,71–1745 euroa.

Yhtenäistäminen alkoi jo vuosia sitten

Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjajohtaja Päivi Tryykin mukaan kriteerien yhtenäistäminen on aloitettu jo useampi vuosi sitten ja kunnat ovat eri vaiheissa, jo osittain tai kokonaan siirtyneet nyt myös hyvinvointialueelle hyväksyttyihin kriteereihin. Isoimpaan osaan asiakkaista ei kohdistu muutoksia.

Omaishoidon tuen yhtenäistäminen tuo muutoksia käytäntöihin kuitenkin monessa pirkanmaalaiskunnassa.

Sastamalassa palkkiosummat alenevat selvästi. Pienennystä on myös Lempäälässä, Pirkkalassa, Punkalaitumella ja Vesilahdessa. Muutos astuu voimaan sitä mukaa kuin asiakaskohtaiset arviot tehdään.

”Suora vertailu on hankalaa, koska muutoksia tulee eurojen lisäksi myöntämisperusteisiin. Osa nousee ylempään ryhmään,” sanoo Tryyki.

Parin sadan euron pudotus tuntuu

”Meillä omaishoidontuen summa pienenee 204,40 euroa kuukaudessa, jos tukiluokka säilyy ennallaan. Tammikuussa tule tukea ollenkaan, syynä on maksatuspäivän muutos”, kertoo sastamalalainen Mirka Virtanen.

Virtanen saa II-luokan omaishoidontukea, koska käy töissä. Tyttären vammat oikeuttaisivat muuten III-luokan tukeen. Lapsi on sokea ja vaikeasti kehitysvammainen, hän tarvitsee apua kaikissa toimissa.

Todennäköinen yli 200 euron tuen menetys johtuu siitä, että Pirkanmaan hyvinvointialueen myötä kaikkien alueen kuntien tukisummat yhtenäistettiin. Kunnilla on vuosi aikaa tarkistaa tilanne.

Virtanen kritisoi, että tuki yhtenäistettiin alimman summan mukaan. Iso ongelma on myös, että virallinen tieto summan putoamisesta ja maksupäivän siirtymisestä tuli vasta joulukuussa.

Sastamalassa asuva perhe ei saa tammikuussa ollenkaan omaishoidon tukea. ”Kaikki maksukatotkin nollautuvat tammikuussa.”

”Luojalle kiitos, pystyn käymään palkkatöissä omaishoidon lisäksi, mutta niille joille omaishoidontuki on ainoa tulo, on tilanne katastrofi.”

Virtanen sanoo, että parin sadan euron pudotus tuntuu, koska elämä on budjetoitu tulojen mukaan. Hän pystyy käymään töissä, koska kehitysvammainen lapsi käy koulua ja on lisäksi aamu- ja iltapäivähoidossa. Hän lähtee kotoa arkiaamuisin kello 7.30 ja palaa kello 16.30.

Minttu vaatii kokoaikaista hoitoa, häntä ei voi jättää yksin.

Kotona on paljon apuvälineitä, kuten sairaalasänky, pyörätuoli, sisäkäyttöön tarkoitettu pandatuoliksi kutsuttu pyörätuoli ja laskettelukelkka. Iso osa välineistä on saatu apuvälinekeskuksesta.

Suurella osalla ennallaan tai parannusta

”Kolmella neljäsosalla asiakkaista tilanne pysyi ennallaan tai parani, alle neljäsosalle tulee heikennyksiä.”

Pirkanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki sanoo, että omaishoidon tukien ja kriteereiden yhdenmukaistaminen Pirkanmaalla ei ollut yksinkertainen asia, koska kunnissa oli paljon vaihtelua. Joissain oli neljä maksuluokkaa, jossain vain kaksi.

Tryyki sanoo, että yhdenmukaistaminen ei tarkoita, että omaishoidon tuen kriteerit tiukkenevat. Kunnissa, joissa on ollut korkeammat tuet, niiden saamisen ehdot ovat yleisesti ottaen olleet kireämmät kuin hyvinvointialueella voimaan tulevat ehdot.

Omaishoitajat saivat kirjeen, jossa kerrottiin muutoksista joulukuussa. Tryyki sanoo, että aluehallitus päätti asiasta vasta loppuvuonna, eikä asiasta voitu tiedottaa sitä ennen.

Perusteet samoiksi kuin Kelalla?

Mirka Virtasen mukaan monesti unohdetaan, että omaishoitajissa on myös työikäisiä lastaan tai puolisoaan hoitavia. Heidän tilanteensa on erilainen kuin eläkkeellä olevan omaishoitajan.

Esimerkiksi palkattomat vapaat vievät tuloja. Niitä tulee, koska esimerkiksi lapsen sairaalapäivinä äiti on palkattomalla vapaalla. Sairaalassa on oltava koko ajan joku läheinen lapsen tukena. ”Sairaalassa ei ole henkilökuntaa niin, että joku voisi olla lapsen vierellä. Häntä ei voi jättää hetkeksikään yksin.”

Virtanen sanoo, että tulee miettineeksi, täytyykö rakas lapsi laittaa laitokseen, kun ei ole enää varaa häntä kotona hoitaa. Hän kuitenkin pohtii, että eihän vammaisille ole hoitopaikkoja tarjolla, tilapäishoitokin perutaan henkilöstöpulan tähden monina kuukausina.

”Siksikin luulisi että omaishoitoa arvostettaisiin, kun ei kerran muitakaan hoitajia ole”, hän toteaa.

Mirka Virtanen ehdottaa, että lastaan hoitavalle omaishoidon tuki annettaisiin samoin perustein kuin Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuki. Se olisi yhtenäinen koko maassa ja selvitys tarvitsisi tehdä vain kerran.

Tampere ja Orivesi yhtenäistivät jo vuosi sitten

Tampereen ja Oriveden yhteisalueella tukea saa noin 1 600–1 700 omaishoitajaa. Heillä muuttuu vain maksupäivä, koska Tampere muutti myöntämisperusteet ja maksuluokat yhdenmukaisiksi 1.1. aloittaneen hyvinvointialueen kanssa jo vuosi sitten eli 1.1.2022.

Vuoden 2022 alussa yhteiset palkkioluokat ja toimintakäytännöt otettiin käyttöön myös Kuhmoisissa ja Lempäälässä. Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella muutettiin ennakkoon myöntämisen perusteet, mutta ei palkkioluokkia.

Omaishoidon tuen maksupäivä on Pirkanmaan hyvinvointialueella takautuvasti kuun viimeinen päivä. Tryykin mukaan kunnissa, joissa maksupäivän muutos on huomattava, tammi-helmikuun aikana asiakkaan anomuksesta palkkio voidaan maksaa samana maksupäivänä kuin aikaisemminkin.