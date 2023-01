Tällainen on Taysin uusi osasto, jonka piti purkaa Acutan valtavia ruuhkia – Nyt se on ääriään myöten täynnä, ja kymmeniä potilaita tulisi päivittäin

Taysin jatkohoito-osaston käytävillä on hiljaista, sillä potilaat ovat huoneissaan. Osastonhoitaja Antti Sinisalon mukaan kaikki 15 vuodepaikkaa ovat täynnä ja lisäksi yksi potilas on joustopaikalla. Osastolla on neljä yhden hengen huonetta, mutta valtaosa potilashuoneista on kahden hengen huoneita.