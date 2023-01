Alle 25-vuotiaiden oikeus maksuttomaan raskauden ehkäisyyn laajenee koko Pirkanmaalle 23. tammikuuta alkaen. Aiemmin alle 25-vuotiaiden maksuttoman raskauden ehkäisyn käytännöt ovat olleet vaihtelevia.

Pirkanmaan hyvinvointialue eli Pirha tiedottaa tarjoavansa alle 25-vuotiaille maksuttoman ehkäisyn. Ehkäisy järjestetään Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskushankkeen tuella. Maksuttomaan ehkäisyyn sisältyvät kaikki ehkäisymenetelmät: kierukat, kapselit, ehkäisypillerit, ehkäisyrenkaat, ehkäisylaastarit, kondomit ja suuseksisuojat.

Nokialla muutamaa vaihtoehtoa maksuttomasta ehkäisystä on ollut tarjolla jo pitkään. Pirkanmaan hyvinvointialueen Nokian neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja Anne Kemppainen kertoo, että kaupunki on tarjonnut maksuttoman pitkäaikaisen ehkäisyn sitä ensi kertaa pyytäville. Pitkäaikainen ehkäisy on tässä käytännössä tarkoittanut joko ehkäisykapselia tai hormoni- tai kuparikierukkaa. Viime vuonna maksuttoman pitkäaikaisen ehkäisyn mahdollisuutta Nokialla hyödynsi 153 henkilöä.

”Maksuttomassa pitkäaikaisessa ehkäisyssä ei ole aikaisemmin ollut Nokialla mitään ikärajaa. Tämän muutoksen myötä ikärajaton pitkäaikainen ehkäisy jää valitettavasti meillä pois”, Kemppainen sanoo.

Myös muita raskaudenehkäisy-käytäntöjä yhtenäistetään Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kaikilla asukkailla iästä riippumatta on mahdollista saada jatkossa maksutta synnytyksen jälkeen pilleriehkäisy puoleksi vuodeksi sekä raskaudenkeskeytyksen jälkeen ensisijaisesti pitkäaikainen ehkäisy eli kierukka tai kapseli.

Koulut ja oppilaitokset tärkeässä asemassa

Koska maksuttoman ehkäisyn laajeneminen koskee alle 25-vuotiaita, on koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto kärkiasemassa ehkäisystä tiedottamisessa ja ehkäisyvälineiden jakamisessa.

Kemppainen on hyvillään siitä, että maksuttoman ehkäisyn laajeneminen koskee myös kondomeja sekä suuseksisuojia.

”Yhteys kannattaa ottaa siis omaan kouluterveydenhoitajaan ehkäisyasioihin liittyen. Jos taas ei halua hoitaa asiaa koulun tai oppilaitoksen terveydenhoitajan kautta, on Nokialla aivan ihana ja taitava ehkäisyneuvolan terveydenhoitaja Eeva-Kaarina Orilahti, johon voi olla yhteydessä.”

Muutos sisältää koko seksuaaliterveyden kirjon

Ehkäisypalvelujen yhtenäistäminen palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden ja saavutettavuuden mahdollistamiseksi on Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan tärkeää.

Raskauden ehkäisypalveluita tuotetaan useissa eri yksiköissä, kuten äitiysneuvolassa, ehkäisyneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, nuorisoneuvolassa sekä terveysasemilla. Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu sisältää myös seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.