Ammattirikolliset siirtyivät nyt Pirkanmaan syrjäseudulle – Poliisiasemat täysin voimattomina, poliisi kertoo Aamulehdelle vakavista ongelmista

Rikollisuus valuu nyt Pirkanmaan syrjäseuduille, mutta siellä poliisi on pahasti aliresursoitu. Poliisin johto vastaa työntekijän kritiikkiin.

Osa Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisiasemista on pahasti aliresursoitu, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitoksella työskentelevä poliisi. Hänen mukaansa tarkkailua vaativaa tutkintaa on lähes mahdotonta tehdä. Ongelma on johtanut siihen, että ammattirikolliset siirtyvät sinne, missä kiinnijäämisriski on pieni eli laitaseuduille.