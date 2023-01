Nokian seurakunnan marraskuussa 2022 valittu kirkkovaltuusto kokoontui järjestäytymiskokoukseensa keskiviikkona 18. tammikuuta. Seurakunta tiedottaa, että kokouksessa nimettiin henkilöt luottamuspaikoille.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2023–2024 valittiin Pirkko Pihlajamaa ja varapuheenjohtajaksi Sisko Nevala.

Kaudelle 2023–2024 kirkkoneuvostoon valittiin varapuheenjohtajaksi Pentti Koivisto ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tommi Kaurala. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (suluissa varsinaisen jäsenen nimen jälkeen) valittiin seuraavat:

Jyrki Kortesmäki (Matias Välimäki), Johanna Ahvenvaara (Tuuli-Elina Piirainen), Akseli Reunamäki (Antti Ala-Heikkilä), Pia Laaksonen (Marjo Vestola), Auli Aaltonen (Riikka Liukkunen), Sanna Ojala (Katja Pääkkönen) ja Mikko Kalliomäki (Jonne Nurmi).

Sairaalasielunhoidon johtokuntaan kaudelle 2023–2026 valittiin jäseneksi Anna-Liisa Malmi ja varajäseneksi Virpi Pohjanen.

Perheneuvontatyön johtokuntaan kaudelle 2023–2026 jäseneksi Marko Olander ja varajäseneksi Eeva Leskinen.

”Uusi valtuusto on tarttunut innokkaasti ja aktiivisesti tehtäväänsä. Uuden neuvoston kokoonpano osoittaa, että ryhmät ovat sitoutuneet yhteistyöhön. Kaikki ryhmät on otettu mukaan päätöksenteon ytimeen”, vs. kirkkoherra Mikko Sulander kommentoi tiedotteessa.