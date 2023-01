The Voice of Finlandin kilpailijat on julkistettu – Mukana usvaisesta katupopista ja melankolisesta musiikista syttyvä Nokian kaupungin nuoriso-ohjaaja

Eedit Taipale, Eetu Rajalampi, Enni Hakala, Nokian kaupungilla työskentelevä Marjo Eriksson ja Mikael Arvaja tavoittelevat The Voice of Finlandin voittoa.

Televisio-ohjelma The Voice of Finlandista alkaa 11. kausi. Ääni ratkaisee -vaiheessa nähdään kaikkiaan 105 kilpailijaa, ja viisi heistä on Pirkanmaalta.

Mukana ovat 21-vuotias Eedit Taipale Tampereelta, 30-vuotias Eetu Rajalampi Tampereelta, 45-vuotias Enni Hakala Valkeakoskelta, 33-vuotias Marjo Eriksson Tampereelta ja 25-vuotias Mikael Arvaja Tampereelta.

Marjo Eriksson on tuttu etenkin nokialaisille nuorille, sillä hän työskentelee Nokian kaupungilla nuoriso-ohjaajana.

”Ihan näinä päivinä tulee vuosi täyteen Nokialla. Tykkään työstäni, sillä saan käyttää siinä vahvuuksiani, ja nyt olemme esimerkiksi aloittelemassa bändikerhoa. Muitakin ihania suunnitelmia meillä on, ja uskon, että tästä tulee oikein hyvä vuosi”, Eriksson sanoo.

Eriksson tunnetaan myös laulajana ja lauluntekijänä Sumua-duosta, jonka keikkoja on nähty Nokiallakin. Yhtye julkaisi viime syksynä debyyttialbuminsa Pimeässä, ja sen kappaleissa kuullaan Erikssonille ominaisia sanoituksia rankoistakin aiheista.

”Se on sellaista usvaista katupoppia. Raskas musiikki, hieman synkkä ja melankolinen, se on minun oma juttuni.”

Tammikuun 27. päivänä alkavasta ohjelmasta Eriksson ei voi vielä paljastaa juuri mitään. Sen verran hän kuitenkin pystyy kertomaan, ettei hänellä ollut valmentajien suhteen ennakkosuosikkia.

Tähtivalmentajina toimivat tulevalla kaudella paluun ohjelmaan tekevä Elastinen, Anna Puu ja Maija Vilkkumaa sekä Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki.

”Sanoin jo ohjelman haastattelussa, että jos pääsen jatkoon, menen mielelläni sellaisen ihmisen tiimiin, josta näen, että hän haluaa minut.”

Pieniä uudistuksia

Tänä vuonna The Voice of Finland uudistuu hieman. Ääni ratkaisee -vaiheesta jatkoon päässeet kilpailijat eivät mene suoraan kaksintaisteluihin vaan joutuvat sitä ennen The Cut -osioon. Siinä joka tiimistä karsitaan vielä kolme kilpailijaa.

Myös knock out -vaihe uudistuu niin, ettei kukaan laulajista ole turvassa pudotukselta. Tähtivalmentajat voivat lähettää kilpailijan kotiin miltä tuolilta tahansa.

Ohjelman juontavat Heikki Paasonen ja Elina Kottonen.

The Voice of Finland alkaa Nelosella 27. tammikuuta. Suorat lähetykset alkavat 7. huhtikuuta, ja finaali on 28. huhtikuuta.

Nokian Uutiset ja Nelonen Media kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.