Main ContentPlaceholder

Uutiset

Terveydenhoitajilta katosivat yllättäen perheiden yhteystiedot ja Wilma-viestit Nokialla – syynä kaupungin tiukka linjaus, mutta Tampere toimii toisin

Nokian kaupunki on rajoittanut hyvinvointialueen palvelukseen siirtyneiden opiskeluhuollon työntekijöiden käyttöoikeuksia koulujen Wilma-järjestelmään, mutta esimerkiksi Tampere on toiminut toisin. Pirkanmaan hyvinvointialueen toive on, että Wilman käyttöä voidaan jatkaa kuten ennenkin.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Pirkanmaan koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollon henkilöstö siirtyi 1.1.2023 lukien hyvinvointialueen palvelukseen.