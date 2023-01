Sairauspoissaoloja on nyt ennätyspaljon – infektio jyllää, mutta taustalla on myös muita syitä

Liikkeellä on influenssaa, ärhäkkää flunssaa ja koronavirusta. Ne eivät kuitenkaan ole ainoa syy siihen, miksi sairauspoissaolojen määrä on kasvanut rajusti. Lääkäriasema Mehiläisen työterveyshuollon johto peräänkuuluttaa muutoksia siihen, millä tavoin sairauslomalle voi jäädä.

Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut tuntuvasti, kertovat yksityiset lääkäriasemat Mehiläinen, Terveystalo ja Pihlajalinna.

Mehiläisen työterveyshuolto viestittää, että sairauspoissaolojen määrä kasvoi yhtä työntekijää kohden viime vuoden tammi–lokakuussa 10,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021.

Mehiläinen Tampereen vastaavan työterveyslääkärin Sinikka Karhun mukaan Tampereen alueella suuntaus vieläpä entisestään kiihtyi vuoden loppua kohti. Mehiläisellä on yli puoli miljoonaa työterveyshuollon asiakasta.

Eniten sairauspoissaoloja ovat yksityisten lääkäriasemien työterveyshuolloissa lisänneet hengitystie- ja koronainfektiot. Esimerkiksi Mehiläisessä niistä johtuvien poissaolojen määrä kolminkertaistui tammi–lokakuussa 2022 verrattuna vuoteen 2021. Tämän seurauksena lisääntyivät erityisesti 4–10 päivän pituiset poissaolojaksot.

Karhu arvelee, että kasvuun on voinut tosin vaikuttaa myös se, että vertailukohdassa vuonna 2021 ihmiset ja myös virukset liikkuivat koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi vähemmän.

Ei enää sairaana töihin

Hengitystieinfektioista johtuvien sairauspäivien kasvun taustalla vaikuttaa voimakkaasti se, että koronatartuntaepäily sekä siitä työnantajille maksettu tartuntatautipäiväraha ovat pakottaneet hengitystieoireita saaneet käymään oireiden vuoksi lääkärissä. Muutos on tapahtunut myös siinä, että enää työpaikoilla ei välttämättä katsota hyvällä, jos flunssaoireinen tulee töihin.

”Ennen korona-aikaa oli mahdollista sairastaa kotona esihenkilön luvalla, mutta tartuntatautipäivärahan vuoksi nämä potilaat ovat nyt tulleet terveyshuollon vastaanotolle”, Karhu huomauttaa.

”Koronarajoitusten aikana ohjeistus myös oli, että hengitystieoireiden alettua töistä oltaisiin pois viisi päivää”, Karhu sanoo.

Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Sirkku Martti katsookin Mehiläisen tiedotteessa, että työpaikoilla olisi palattava koronaa edeltäviin käytäntöihin, joissa työntekijä ja esihenkilö sopivat omailmoitus-menettelyllä mahdollisuudesta olla akuutin hengitystiesairauden vuoksi pois työstä päivä kerrallaan. Martti huomauttaa tiedotteessa, että lisääntyneet sairauspoissaolot pahentavat työvoimapulaa esimerkiksi hoiva-alalla.

”Koronan leviämistä ei ole saatu estettyä koronatoimilla, joten terveysturvallisuushyöty on jäänyt niukaksi.”

Tämän vuoden alusta alkaen tartuntatautipäivärahan myöntäminen edellyttää hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöstä työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Muutos todennäköisesti vähentää hengitys- ja koronainfektiosta johtuvia sairauspoissaoloja.

Mehiläinen Tampereen vastaavan työterveyslääkärin Sinikka Karhun mukaan yksittäiset ammattiryhmät eivät erotu sairauspoissaolojen määrän kasvussa. ”Varhaiskasvatus on ehkä yksi tällainen ala, mutta kaikilla aloilla suhtaudutaan aiempaa tiukemmin siihen, ettei hengitystieoireissa tulla töihin”; Karhu sanoo ja lisää: ”Joissakin ammateissa toki on muita helpompaa tehdä etätöitä.”

Karhun mukaan korona-aikana sukupuolten väliset erot sairauspoissaoloissa ovat tasaantuneet. Aiemmin sairauslomilla olivat enemmän naiset.

Flunssakin ärhäkämpi

Terveystalossa kirjoitettiin sairauslomia hengitystieinfektioihin vuoden 2022 joulukuussa 42 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 joulukuussa. Joulukuuhun 2017 ja 2018 verrattuna lisäystä oli 25 prosenttia. Koronan aiheuttamat poissaolot eivät ole luvuissa mukana.

Terveystalon työterveyden kehittämisylilääkäri Maaret Helintö kertoo, että ero 2019 joulukuuhun on isompi siksi, että silloin infektiokausi alkoi vähän myöhemmin eli vasta 2020 alussa. ”Nyt jää nähtäväksi, alkoiko tämä infektiokausi aiemmin ja laantuu kohta vai jatkuuko se myös alkuvuonna”, Helintö sanoo.

Sairastumisten määrässä näkyy nyt se, että hengitystieinfektioiden lisäksi koronaa on paljon ja influenssakausi alkoi jo joulukuun puolella.

Lisäksi esimerkiksi flunssan oireet saattavat olla nyt ärhäkämmät kuin muutama vuosi sitten. Koronan aiheuttamat varotoimet vähensivät infektioiden määrää, joten vastustuskyky kohtaa monia taudinaiheuttajia nyt pitkästä aikaa. ”Sama virus joka saattoi kaksi, kolme vuotta sitten aiheuttaa pienen flunssan, saattaa nyt aiheuttaa reippaammat oireet”, Helintö kuvailee.

Hänen mukaansa onkin mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu vuoden päästä eli palataanko silloin jälleen normaaliin, kun on ehditty taas kohdata taudinaiheuttajia.

Lääkärin kirjoittamien sairauspoissaolojen pituuksissa tautien ärhäkkyys ei ainakaan Terveystalossa näy, vaan hengitystieinfektioissa sairauspoissaolon keskipituus on lyhentynyt 10 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2022.

Helintö sanoo, että sairauslomien pituudessa näkyy se, että yritykset ovat ottaneet käyttöön menettelyä, jossa esihenkilön kanssa sopimalla voi olla muutaman päivän pois töistä sairauden takia, jos kokee, ettei oireiden takia tarvitse terveydenhuollon arviota. Tällöin työntekijä menee lääkäriin vasta, jos oireet pitkittyvät tai pahenevat. Silloin on usein jo sairastettu muutama päivä omalla ilmoituksella, mikä lyhentää lääkärin kirjoittaman sairauspoissaolon aikaa.

Helintö pitää käytäntöä hyvänä, sillä kun sairastunut paranee oireenmukaisella hoidolla, jää terveydenhuollon resursseja enemmän niille, joiden oireet sitä vaativat.

”Todella reilu kasvu”

Myös Pihlajalinnan Pirkanmaan vastaava työterveyslääkäri Aulikki Juntunen sanoo, että sairauspoissaoloja on joulukuussa 2022 ollut selkeästi enemmän kuin vaikkapa vuotta aiemmin, jolloin koronan omikron-variantti rantautui Suomeen. Kasvu tulee nimenomaan hengitystie-elinsairauksista ja tartuntataudeista.

”Todella reilu kasvu. Ainakin yli kolmasosa enemmän on ollut sairauspoissaoloja. Siellä on influenssaa ja pitkittynyttä räkätautia”, Juntunen kuvailee. Lisäksi on korona. ”Käsitykseni mukaan korona on jonkun verran lievempi kuin aiemmin, mutta kyllä siitä kunnon oireita tulee edelleen.”

Juntusen arvio on, ettei ainakaan vuodenvaihteessa ole vielä tapahtunut käännettä infektiokauden laantumiseen päin.

Infektioiden jyllääminen kuormittaa työterveyttä ja muuta terveydenhuoltoa. Juntunen esittää toiveenaan, että lievissä hengitystieoireissa sairastettaisiin rauhassa kotona ja vastaanotolle mentäisiin vasta, jos kotona ei pärjää. Lisäksi räkäisenä terveydenhuollon yksikköön menevän pitäisi muistaa käyttää maskia, vaikkei maskisuositusta enää olekaan.