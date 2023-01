Pirkkalaistorilla sijaitseva kirpputori Siison tulee myyntiin – ”Jostain on pakko luopua”, sanoo yrittäjä, jolla on uusia suunnitelmia tulevaisuuteen

Päivi Koskinen on tullut tunnetuksi paitsi Siisonin yrittäjänä, myös kaupungin aktiivisena kehittäjänä ja yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana. Koskinen kuvattiin kesällä, kun kysyimme paikallisilta yrityksiltä, mitä nokialaisia tuotteita heillä on myynnissä. Siison on paitsi kirpputori, myös lähituotemyymälä.