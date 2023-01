Näin Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäiset päivät ovat sujuneet työntekijöiden näkökulmasta. Saimme kyselyymme kymmeniä vastauksia, joissa moitteita sataa etenkin huonosta tiedonkulusta ja it-tuen ongelmista. Epäselvyyttä on jopa siitä, kuka on uusi esihenkilö ja miten hänet tavoittaa.

Henkilöstön näkökulmasta Pirkanmaan hyvinvointialueen aloitus ei ole sujunut kuin tanssi. Kyselyssämme työntekijät kertovat tietotekniikan takkuilusta, sähköisten palveluiden ongelmista ja monenlaisista arjen pulmista, joihin työpaikoilla on nyt törmätty. Kyselyyn on vastannut keskiviikkona puoleen päivään mennessä 51 henkilöä. Moitteita sataa myös huonosta tiedonkulusta. Epäselvyyttä on jopa siitä, kuka on uusi esihenkilö ja miten hänet tavoittaa.