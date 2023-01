Acutasta 120 potilas­turvallisuus­ilmoitusta, avilta huomautus – Henkilöstön on riitettävä myös ruuhkien aikana

Aluehallintovirasto otti Acutan valvontaansa joulukuun puolivälissä saatuaan 120 potilasturvallisuusilmoitusta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirille huomautuksen koskien Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) päivystyksen Acutan henkilöstön määrää ja toimitiloja.

Huomautuksessa sanotaan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin on huolehdittava siitä, että Acutalla ”käytettävissä oleva terveydenhuollosta vastaavan henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat terveydenhuollon palveluiden tarvetta”. Lisäksi Acutalla on oltava ”käytettävissä asianmukaiset toimitilat potilaiden hoitamiseen myös toiminnan ruuhkautuessa”.

Huomautuksessa todetaan myös, että sairaanhoitopiirin on pidettävä huolta siitä, että päivystyksessä asioivien potilaiden hoidossa toteutuvat oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä yksityisyyteen. Työntekijöiden perehdytyksessä ”huomioidaan riittävällä tavalla työn vaativuus ja työn sisältö”.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Valvontaan joulukuussa

Aluehallintovirasto otti Taysin päivystyksen Acutan toiminnan ruuhkautumisten takia valvontaan joulukuun puolivälissä potilasturvallisuusilmoitusten perusteella.

Syy valvontaan oli, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon oli tullut aikavälillä 21.4.–14.12.2022 yhteensä noin 120 potilasturvallisuusilmoitusta Acutaa koskien.

Ilmoitusten mukaan Acutassa oli puutetta erityisesti sairaanhoitajista eri työvuoroissa. Henkilöstöresurssin puutteita oli myös lähihoitajista, lääkintävahtimestareista, sihteereistä ja lääkäreistä. Myös korvaavasta henkilökunnasta on ollut pulaa, ja työvuoropuutteita on korvattu henkilöstösiirroilla muilta osastoilta tai sairaanhoidon opiskelijoilla. Puutteita on ollut myös sijaisten lääkeluvissa.

Ilmoitusten perusteella avi otti oma-aloitteisesti Acutan toiminnan valvontaan. Valvonnoissa selvitettiin hoitohenkilöstön riittävyyttä sekä hoidon ja potilasturvallisuuden toteutumista päivystysyksikössä.

Acutan tilanteen noustua Pirkanmaalla puheenaiheeksi joulukuussa Acutan ylilääkäri ja Taysin päivystystoiminnan vastuualuejohtaja Mikko Franssila kertoi Sanomalle pelkäävänsä, että syksyn aikana huonompaan suuntaan mennyt tilanne pahenee.

Franssilan mukaan Acutassa oli ollut päivittäin tilanteita, ettei petipaikkoja ollut vapaana ja että saapuvia potilaita jouduttiin ottamaan ylipaikoille. Yksi syy petipaikkojen puuttumiseen oli, että Acutaan tulleille potilaille ei löytynyt jatkohoitopaikkoja muualta.

Tilanteen kerrottiin helpottuneen kuitenkin jonkin verran uutisoinnin jälkeen, kun kunnat olivat avanneet lisäpaikkoja ja ottaneet potilaita osastoille.

Lue lisää: Julkisuus Acutan valtaviksi kasvaneiden hoitojonojen ympärillä leikkasi pitkät hoitoajat nopeasti puoleen

Joulun välipäivinä ruuhkia oli kuitenkin jälleen. Esimerkiksi joulun jälkeisenä tiistaina päivystys ruuhkautui jälleen pahasti.

Myös maanantaina 2. tammikuuta iltapäivällä Acutan ruuhkamittari meni punaiselle jo kello 14 aikaan iltapäivällä. Maanantaina aamulla jatkohoitopaikkaa odotti Acutassa yhä 25 potilasta, joista enemmistö oli tullut paikalle jo sunnuntaina.