Lumipyry jatkuu Pirkanmaalla koko tiistaipäivän – Pelastuslaitos varoittaa liukkaista teistä: ”Malttia vain liikenteeseen”

Pirkanmaan teillä on sattunut tiistaiaamuna pieniä liikenneonnettomuuksia.

Nokialla oli luminen maisema 3. tammikuuta. Kuva on otettu Välimäenkadulta.

Lumipyry jatkuu Pirkanmaalla koko tiistaipäivän. Ajokeli pysyy huonona.

Illalla alkanut lumisade on tuonut Pirkanmaalle jo 5–10 senttiä lunta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen tiistaiaamuna.

”Härmälän mittausasemalla on mitattu 6 sentin kertymä. Tampereesta Satakunnan suuntaan lunta on tullut paikoin jopa 10 senttiä. Vaihtelu on aika suurta.”

Päivän aikana lunta voi tulla Pirkanmaalla vielä viitisen senttiä lisää.

Lumipyryalue saapui Pirkanmaalle maanantai-iltana lounaasta ja lännestä. Noilla alueilla pyry on pikku hiljaa heikentymässä, mutta sadealue jää tiistaipäiväksi Pirkanmaan päälle.

Huono ajokeli jatkuu

Runsaan lumisateen vuoksi ajokeli on nyt huono. Pöllyävä lumi haittaa näkyvyyttä. Petolliseksi kelin tekee myös lumen alla oleva jää.

Mikko Penkkala Fintrafficin tieliikennekeskuksesta Tampereelta kertoo, että liikenne on silti sujunut pääasiassa hyvin.

”Mitään ruuhkautumista ei ole ollut. Kolmostiellä nopeus on laskettu 80:een.”

Teillä on liikennettä, mutta liikennemäärät ovat maltillisia. ”Normaalistikin liikenne vilkastuu joululomien vuoksi vasta loppiaisen jälkeen.”

Keskiviikkona Pirkanmaalle on odotettavissa jo poutapäivä. Tiistaina lämpötila on pikkupakkasella eli 3-5 pakkasasteessa, mutta keskiviikkona pakkanen alkaa kiristyä. Päivällä pakkasta on jo 7-10 astetta ja iltaa kohti ilma todennäköisesti vielä kylmenee.