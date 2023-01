"Uusi kenttä tarjoaa mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia” – Menkalan kentän ensimmäinen talvi on opettelua käyttäjille ja kunnossapidolle

Peruuntuvat vuorot harmittavat, mutta seuroistakin muistutetaan, ettei kentän ole tarkoituskaan olla pelikunnossa 365 päivänä vuodessa.

Tilaajille

Menkalan lämmitettävä tekonurmikenttä kuvattuna joulutauon jälkeen, kun lämmitys on ollut viikonlopun yli päällä ja kenttää valmistellaan taas käyttökuntoon seuraavaa päivää varten.

Menkalan lämmitettävä tekonurmikenttä on jalkapallojoukkueiden harjoituskäytössä ensimmäistä talveaan. Kenttä avautui remontin jälkeen lokakuun viimeisenä päivänä. Viime viikkoina talvikelien vuoksi harjoitusvuoroja on peruttu, mistä on tullut kyselyjä niin seuroille kuin kaupungillekin.