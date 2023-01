Hyvinvointialue aloitti pienin onnahduksin Pirkanmaalla – Tällaisia ongelmia ensimmäisenä päivänä on ratkottu

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäisenä päivänä on ratkottu pieniä pulmia, mutta asiakkaille näkyviä isoja ongelmia ei ole ollut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäisenä toimintapäivänä on selvitetty häiriöitä Kelan asiakkaiden välitystilien toiminnassa. Hyvinvointialue aloitti toimintansa sunnuntaina 1. tammikuuta 2023.

Välitystili on toimenpide, jossa henkilön rahaliikennettä hoitaa sosiaalitoimen työntekijä. Välitystili on suunnattu niille, joilla on vaikeuksia hallita rahankäyttöään. Välitystilien ongelmien ei arvioida vaikuttavan asiakkaiden etuuksien maksuun.

Asiakkaiden asiointiin vaikuttavia laajoja ongelmatilanteita ei ole hyvinvointialueella toistaiseksi sen mukaan havaittu. Sen sijaan henkilökunnan tietojärjestelmien käyttötuki ruuhkautui vuodenvaihteessa. Ruuhkaa on helpotettu lisähenkilöstöllä, ja käyttäjätunnusten tilaamista on sujuvoitettu.

Henkilöstöhallinnossa tehdään edelleen tarkistustyötä, jotta tammikuun palkanmaksua varten tarvittavat tiedot olisivat kaikilla oikein palkka-ajoa varten. Mahdollisten palkanmaksuhäiriöiden varalta tehdään varajärjestelyjä.