Sähkökatkojen ajankohdat eivät ole etukäteen tiedossa, joten yleistä tiedotusta tulee seurata.

Muun muassa Nokian uimahalli sulkeutuu mahdollisten sähkökatkojen ajaksi ja kävijät ohjataan lähtemään kotiin. Tilat aukeavat uudelleen, kun se on turvallista tehdä sähköjen palauduttua.

Suomi kärsii sähköpulasta, ja on mahdollista, että sähköä joudutaan talven aikana säästämään noin muutaman tunnin mittaisilla sähkökatkoilla. Niin Nokialla kuin muissakin Suomen kunnissa on tehty useita varautumissuunnitelmia katkojen varalle.

Vapaa-aikapalveluiden tilojen, kuten uimahallin, kirjaston sekä liikunta- ja kulttuuritilojen, osalta Nokian kaupunki kertoo verkkosivuillaan olevassa tiedotteessa, että tilat suljetaan sähkökatkojen ajaksi ja asiakkaita pyydetään poistumaan tiloista. Tilat aukeavat uudelleen, kun se on turvallista tehdä sähköjen palauduttua.

Kaupunki kertoo tiedotteessa, että uimahallin, kirjaston ja vapaa-aikapalveluiden omatoimisten vuokratilojen, esimerkiksi liikunta- ja kulttuuritilojen osalta, mikäli sähkökatko on tiedossa ja alkamassa, toimintaa ei käynnistetä. Mikäli toiminta on käynnissä katkon alkaessa, osallistujia pyydetään omatoimisesti siirtymään rauhallisesti koteihinsa. Käyttäjien tulee tarkistaa tilat, ettei kukaan jää tiloihin ja vuoron vastuuhenkilön on huolehdittava, että ovet menevät lukkoon.

Kirjaston lainaus- ja palautusautomaatit eivät tiedotteen mukaan ole käytettävissä sähkökatkon aikana. Nokian kaupunki pyytää myös huomioimaan, että vapaa-aikapalvelujen tilojen vessat eivätkä hissit ole käytettävissä sähkökatkon aikana.

Kaupungilla ei korvausvelvollisuutta katkojen tuomista kuluista tai haitoista

Kaupungin kiinteistönhuolto ei tule avaamaan ovia sähkökatkon aikana. Aiheettomista kiinteistönhuollon palvelupyynnöistä lähtee lasku vuoron käyttäjälle. Tilavarauksia tai tapahtumia ei peruta kaupungin vapaa-aikapalveluiden toimesta etukäteen, ei siirretä myöhempään ajankohtaan, eikä korvata käyttämättä jäänyttä varausta.

Nuorisotilat ovat avoinna sähkökatkojen aikaan mahdollisuuksien mukaan varsinkin lyhyiden sähkökatkojen aikana. Asiasta tiedotetaan nuorisopalveluiden some-kanavilla. Sähkökatkojen aikana kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen. Kannattaa varustautua lämpimillä vaatteilla, otsa/taskulampuilla ja juomapullolla.

Nokian kaupunki ilmoittaa tiedotteessaan, että sillä ei ole velvollisuutta korvata sähkökatkon aiheuttamia haittoja tai niiden kerrannaisvaikutuksia, sillä kaupunki ei voi vaikuttaa sähkökatkojen esiintyvyyteen.