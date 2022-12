Myllyhaan S-marketin Rinki-ekopiste avataan jälleen remontin valmistuttua – Pian pisteellä voi kierrättää myös vaatteita ja paperia

Nokialla S-market Myllyhaan yhteydessä sijainnut Rinki-ekopiste aukeaa tammikuun alussa uudelleen. Ekopiste on ollut suljettuna kaupan remontin vuoksi.

Myllyhaan S-marketin ekopiste on ollut suljettuna toukokuusta lähtien kaupan remontin vuoksi.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI oy kertoo tiedotteessa, että Nokian S-market Myllyhaan yhteydessä Pinsiöntiellä sijaitseva Rinki-ekopiste avataan jälleen lajittelijoiden käyttöön tammikuun ensimmäisellä viikolla. Ekopiste on ollut suljettuna toukokuusta lähtien kaupan remontin vuoksi.

Rinki-ekopisteellä kerätään muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia sekä kodin pienmetallia. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että Ringin kumppanit alkavat keräämään pisteellä paperia ja vaatteita hieman myöhemmin.

Kotitaloudet voivat tuoda ekopisteeseen Ringin valtakunnallisten ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä.

Rinki huomauttaa tiedotteessa, että vaaralliset aineet tai niiden jäämiä sisältävät pakkaukset (esimerkiksi öljykanisterit) eivät kuulu pakkausjätteen keräykseen. Samoin muut kuin pakkausjätteet, kuten huonekalut, on vietävä kunnan ohjeistamaan paikkaan.

Säästä tilaa ja litistä pakkaukset

Rinki muistuttaa tiedotteessa, että pakkaukset on hyvä litistää mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi pahvilaatikot vievät paljon tilaa keräyssäiliössä, jos niitä ei litistetä. Silloin myös keräyssäiliöt täyttyvät hyvin nopeasti.

Mitä tiiviimmin pakkaukset ovat säiliössä, sitä enemmän niitä sinne mahtuu. Näin voidaan kuljettaa enemmän pakkauksia kerralla, eikä kuljeteta ”ilmaa”. Ringin mukaan tällöin myös kuljetuksia tarvitaan harvemmin, mikä on ympäristölle hyvä asia.

Anna palautetta

Paikallisten asukkaiden palaute pisteiden toiminnasta on tärkeää Ringille, jotta pisteet pysyvät siisteinä. Rinki pyytää tiedotteessa ilmoittamaan heti, jos pakkausjätteen keräyssäiliö on täynnä. Jätteiden jättäminen maahan on kiellettyä, sillä muut pisteellä kävijät seuraavat esimerkkiä ja alue roskaantuu nopeasti.