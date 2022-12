Siuron ja Linnavuoren ulkoilureitille on rakennettu uusi kaikille avoin kota

Polttopuut paikalle toimittaa Nokian kaupunki.

Uusi kota on tiipiimallinen ja sen sisällä voi grillata sekä lämmitellä.

Nokian kaupunki tiedottaa, että Siuron ja Linnavuoren väliselle ulkoilureitille on rakennettu uusi tiipiikota. Kota on ollut ulkoilijoiden, asukkaiden ja lähikoulujen käytössä 21. joulukuuta alkaen. Myös ensimmäinen erä polttopuita on jo toimitettu kodalle.

Kodan vierestä kulkee Siuro-Linnavuoren latureitti, joka kunnostetaan heti säiden salliessa. Latua ei ole voitu kunnostaa kokonaisuudessaan aikaisemmin kodan rakennustöiden vuoksi.

Kodalle johtavan ulkoilureitin sekä Ruutanan luontopolun yhteinen pysäköintipaikka on Haukankadun pohjoispäädyssä, osoitteessa Haukankatu 40. Viitat opastavat parkkipaikalta Ruutanajärven 27 hehtaarin suojelualueelle. Helppokulkuisen luontopolun pituus on kokonaisuudessaan noin neljä kilometriä ja se on merkitty maastoon viitoin.

Nokian kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtinen kertoo, että aikaisemmin alueella ollut kota sijaitsi luonnonsuojelualueen puolella, sillä alueen raja oli siirtynyt aikojen saatossa. Vanha kota oli jo hyvin ränsistynyt ja jopa vaarallinen käyttää. Uusi kota on avoimemmalla paikalla ja sen luokse on helpompi tulla. Sekä parkkipaikka että latu ovat aivan kodan vieressä.

”Uusi kota palvelee paremmin lapsiperheitä sekä koululuokkia. Muutaman sadan metrin hiihto- tai kävelymatkalla päästään nyt kokemaan hienoja luontokokemuksia. Kota mahdollistaa erittäin arvokasta ajanvietettä.”

Kota on retkeilijöille aina auki. Lehtinen toivoo, että kotaa käytetään kunnioittavasti ja kaikkien käyttäjien mukavuuden huomioon ottaen.

Jos kodalla ilmenee huolto- tai korjaustarvetta, voi siitä ilmoittaa Nokian kaupungin puistoyksikölle. Esimerkiksi polttopuiden loppuminen tai ilkivalta ovat ilmoittamisen arvoisia aiheita.