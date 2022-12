Nokian ovikellojen pimpottelua ei tutkita enää, sillä tekijöitä ja muita osallisia on liian vaikea nimetä – Kahden vuoden aikana asiasta on tehty yhteensä kahdeksan rikosilmoitusta

Kuluvan vuoden syyskuun jälkeen uusia vastaavia tapauksia ei ole ilmoitettu poliisille.

Tekijöinä useimmissa tapauksissa on ollut nuorisojoukko, jonka osallisten lukumäärä ja osallisten roolit vaihtelevat tavalla, jota esitutkinnassa on mahdotonta selvittää.

Poliisilla on ollut Nokialla tutkinnassa vuosina 2020–2022 yhteensä yhdeksän kotirauhan rikkomista, joista on kirjattu kahdeksan rikosilmoitusta. Asianomistajia ovat olleet jokaisessa tapauksessa yhden asuintalon asukkaat. Kyseessä ovat muun muassa ovikelloa soittamalla tehdyt kotirauhan rikkomiset, joissa tekijöinä useimmissa tapauksissa on ollut nuorisojoukko, jonka osallisten lukumäärä ja osallisten roolit (tekijä, yllyttäjä, avunantaja, todistaja) vaihtelevat tavalla, jota esitutkinnassa on mahdotonta selvittää.