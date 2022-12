Joulukuusien keräys kotipihasta muuttuu maksulliseksi myös biojäteasiakkaille – Nokian hinta edullisimpien joukossa

Jos kiinteistöllä ei ole biojätteen keräystä, kuusen voi tuoda sekajäteastian vierelle.

Pirkanmaan Jätehuolto kerää joulukuuset jäteastioiden vierestä alkuvuoden 2023 aikana. Keräys on jatkossa maksullista myös biojäteasiakkaille. Kuuset kerätään lisäjätteen hinnalla, joka on 5,55–8,29 euroa per kuusi (taksaan 2023 ehdotetut lisäjätehinnat, jotka vaihtelevat kunnittain).

Halvinta kuusien keräys on Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä, Pirkkalassa ja Tampereella. Näissä kaupungeissa keräys maksaa 5,55 euroa per joulukuusi. Kalleinta keräys on Virroilla, jossa kuusen keräys kotipihasta maksaa 8,29 euroa per joulukuusi.

”Kuusien keräämisestä peritään maksu, koska niiden kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset ovat nousseet. Kuuset noudetaan erillisellä keräyskierroksella, jonka jälkeen ne haketetaan ja kierrätetään biolaitoksessa Biomyllyssä biokaasuksi ja lannoitteeksi”, sanoo tekninen päällikkö Timo Varsala Pirkanmaan Jätehuollon tiedotteessa.

Jos kiinteistöllä ei ole biojätteen keräystä, kuusen voi tiedotteen mukaan tuoda sekajäteastian vierelle. Tällöin kuuset päätyvät Tammervoiman hyötyvoimalaan, jossa niistä tehdään kaukolämpöä ja sähköä. Näistä sekajätteeseen laitetuista kuusista on jo aiempinakin vuosina mennyt lisäjätemaksu.

Pirkanmaan Jätehuolto ohjeistaa tiedotteessa viemään kuusen jäteastian vierelle viimeistään perjantaina 13.1. Kuusia kerätään jäteauton kyytiin useassa erässä alkuvuoden aikana.

Joulukuusen voi tuoda maksutta risujen keräyspisteelle Koukkujärven jätekeskukseen Nokialle ja Tarastenjärven jätekeskukseen Tampereelle.