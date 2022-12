Aatonaattona sataa lunta maan etelä- ja itäosissa. Maan eteläosiin on annettu varoitukset huonosta liikennesäästä.

Jouluaattona ja joulupäivänä on luvassa pakkasta.

Lähes koko maahan tulee valkea joulu, kertoo Ilmatieteen laitos. Ainoastaan Ahvenanmaalla joulun lumitilanne on vielä hieman epävarmaa.

Aatonaattona Suomeen kertyy lunta noin kahdesta kahdeksaan senttimetriä maan etelä- ja itäosissa, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen. Itä-Suomessa lunta voi kertyä yli kymmenen senttimetriä.

Sateet saapuvat aamulla ensin länteen ja siirtyvät päivän ja illan aikana kohti itää. Maan eteläosiin on annettu varoitukset huonosta liikennesäästä.

”Joulun menoliikenteen autoilijan kannattaa olla siis aamulla tarkkana etenkin lännessä ja iltaa kohden idässä”, Siiskonen sanoo.

Kainuun suunnalla ei sada aatonaattona melkein yhtään lunta ja pohjoisessa korkeintaan muutaman sentin.

Pakkanen ulottuu koko maahan jouluaattona ja joulupäivänä

Jouluaattona ja joulupäivänä on luvassa pakkasta kaikkialle maahan. Suomen eteläosissa on aattopäivänä muutamia pakkasasteita. Esimerkiksi Turussa joulurauhan julistuksen aikoihin puoliltapäivin liikutaan kolmen ja kuuden pakkasasteen välillä. Sen sijaan pohjoisessa on päivällä yli kymmenen pakkasastetta.

Kylmä talvisää jatkuu joulupäivänä kaikkialla maassa. Lämpötilat liikkuvat Siiskosen mukaan suuressa osassa maata viiden ja kymmenen pakkasasteen paikkeilla, kun taas Lapissa lämpötilat voivat olla kymmenestä jopa 25 pakkasasteeseen.

”Lämpötilat riippuvat paljon pilvisyydestä. Selkeillä alueilla on kylmempää”, Siiskonen sanoo.

Sää alkaa lauhtua tapaninpäivänä Pohjois-Suomessa iltaa kohden. Lämpötilat pysyttelevät kuitenkin pakkasen puolella kaikkialla maassa.

Pohjoisessa voi sataa tapaninpäivänä myös muutamia senttejä lunta, mutta tämä ennuste on Siiskosen mukaan vielä epävarmaa. Muualla maassa jatkuu selkeä sää.

Energiasää ei ole jouluna ihanteellinen

Kylmenevät kelit vaikuttavat Siiskosen mukaan myös joulun energiasäähän. Ilmatieteen laitos on julkaissut säännöllisiä energiasääennusteita marraskuusta lähtien.

”Ennusteet eivät kerro sähkön hinnasta tai sen saatavuudesta, vaan esimerkiksi tuulesta ja lämpötilojen vaikutuksesta asuntojen lämmitykseen”, Siiskonen sanoo.

Energiasää on hyvä, kun se on leuto ja tuulinen. Jouluna on kuitenkin tavanomaista kylmempää. Tuulet voimistuvat jouluaattoa ja joulupäivää kohti, mutta voimalat eivät tule Siiskosen mukaan tuottamaan sähköä täydellä teholla

”Tuulivoimalat pääsevät ehkä noin viiteenkymmeneen prosenttiin kapasiteetistaan jouluaattona ja päivänä. Aivan ihanteellisista olosuhteista ei ole siis kyse.”

Vain joka toinen joulu on ollut valkea etelä- ja länsirannikolla viime vuosikymmenien ajan

Valkea joulu koko Suomessa ei ole Siiskosen mukaan ollut itsestäänselvyys viime vuosikymmenien aikana. Maan etelä- ja länsirannikolla sekä Ahvenanmaalla on ollut valkea joulu vain noin joka toisena jouluna vuosien 1991–2020 aikana.

Muualla Etelä- ja Länsi-Suomessa joulu on ollut valkea noin kuudesta kahdeksaan kertaan kymmenestä samana mittausaikana. Keski-Suomessa valtaosa jouluista on ollut viime vuosikymmeninä valkea, ja pohjoisessa joulu on ollut valkea lähestulkoon poikkeuksetta.

Runsaat lumet joulukuussa eivät ole myöskään aina varma merkki valkeasta joulusta. Esimerkiksi Jomalan mittauspisteellä oli mitattu vuoden 1979 aatonaattona 15 senttiä lunta, mutta ne kaikki ehtivät sulaa jouluaatoksi.

Aivan poikkeuksellista ei myöskään ole, että lumeton aatonaatto ehtii muuttua lumiseksi jouluaatoksi. Näin on käynyt viimeksi Siiskosen mukaan vuosina 2020 ja 2021.