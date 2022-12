Keskiviikkoaamuna Pirkanmaalla sattui useita pieniä liikenneonnettomuuksia.

Ajokeli on keskiviikkona huono lumisten ja sohjoisten teiden vuoksi. Kuva on otettu Teiskontien ja Jaakonmäentien risteyksestä 11. joulukuuta.

Ajokeli on tänään huono laajoissa osissa maata, varoittaa Ilmatieteen laitos. Varoituksia huonoista ajokeleistä on annettu Pohjois-, Keski- ja Itä-Suomeen. Ajokeli on keskiviikkona huono myös Pirkanmaalla lumisten ja sohjoisten teiden vuoksi, varoittaa Fintraffic Tieliikennekeskus Tampere.

Tieliikennekeskus ilmoitti keskiviikkoaamuna useista pienistä liikenneonnettomuuksista Tampereella, Ylöjärvellä ja Lempäälässä.

Joulun menoliikenne alkaa Suomen pääteillä torstaina. Vilkkain liikennepäivä on Fintrafficin mukaan aatonaattona perjantaina, jolloin suurimmat ruuhkat ajoittuvat kellon kahdentoista ja kuuden välille iltapäivällä ja alkuillalla. Liikenteen ennakoidaan olevan vilkkainta Helsingin ja Tampereen välillä valtatiellä kolme sekä Helsingin ja Heinolan välillä valtatiellä neljä.

Maan eteläosissa varoitetaan myös laajalti liukkaasta jalankulkusäästä koko päivän ajan. Myös Pirkanmaalle on annettu varoitus liukkaista jalkakäytävistä. Liukastumisriski on Ilmatieteen laitoksen mukaan suuri, sillä jalkakäytävien jäiden päällä on vettä.

Liukkaat jalankulkukelit voivat jatkua Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Helena Laakson mukaan myös torstaina. Pirkanmaan varoitus jalankulkusäästä on voimassa keskiviikkona keskiyöhön saakka.

Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on voimassa tulvavaroitus torstain ja perjantain väliseen yöhön saakka.

Valkoinen joulu uhattuna Lounais-Suomessa

Jouluaatto saattaa jäädä vähälumiseksi maan lounaisosissa. Suurin osa lumista saattaa sulaa jouluaattoon mennessä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa sekä mahdollisesti maan länsirannikolla.

Maan etelä- ja länsiosissa sataa Laakson mukaan tänään runsaasti vettä maan yli liikkuvan matalapaineen takia.

Etelä-Suomeen on yhä luvassa valkoinen joulu.

Lämpötilat pysyttelevät keskiviikkona maan etelä- ja keskiosissa nollan ja viiden lämpöasteen välillä, kun taas pohjoisosissa pysytellään yhden ja kymmenen pakkasasteen tuntumassa.

Pakkanen palaa koko maahan jouluaatoksi

Sateet heikkenevät torstaina. Maan etelä- ja länsiosissa voi tulla heikkoja vesi- ja räntäsateita.

Perjantaina Suomen etelä- ja keskiosien ylitse menee matalapainealue. Ne voivat tuoda etelään lisää vesisateita.

Sen jälkeen kelit kylmenevät koko maassa. Koko maahan tulee Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkasta jouluaatoksi. Etelässä on aattona noin viisi pakkasastetta, kun Lapissa lämpötilat voivat laskea jopa kahteenkymmeneen pakkasasteeseen.