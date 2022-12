Koripalloakatemia on Koripalloliiton, Olympiakomitean, BC Nokian, Nokian kaupungin ja Tredun yhteishanke, joka käynnistyy syksyllä 2023.

Miten yhdistää vaativa urheiluharrastus ja koulunkäynti? Voivatko kumpikin tukea toisiaan ja samalla tasapainottaa nuoren kasvua ja arkea?

Nokialla on nyt tähän mahdollisuus, sillä syksyllä kaupungissa starttaa uudella konseptilla luotu Nokian Koripalloakatemia. Vastaavaa ei Tampereen seudulla ole aiemmin ollut. Nokian akatemiassa ainutlaatuista on se, että yläkoulussa Koripalloakatemiassa aloittanut nuori voi jatkaa opintojaan lukion lisäksi myös ammatillisella puolella.

Ajatus koripalloakatemiasta syntyi Koripalloliitossa.

”Tämä on ainutlaatuinen konsepti, jonka perustana toimii osaava opettajakoulutuksen saanut maajoukkuevalmentaja. Kyseessä on yhden lähdön malli, jossa kaikki tapahtuu oppilaan ja opiskelun ehdoilla samassa paikassa. On tärkeää, että koulumaailma sopeutuu päivä päivältä paremmin nykypäivän vaatimuksiin”, Koripalloliiton valmennuksen johtaja Henrik Dettmann sanoo.

Mikä? Nokian Koripalloakatemia Nokian Koripalloakatemia on Koripalloliiton, Olympiakomitean, BC Nokian, Nokian kaupungin ja Tredun yhteishanke, joka käynnistyy 2023. Nokianvirran yläkoulussa, Nokian lukiossa sekä Tredun Nokian toimipisteessä toimiva koripalloakatemia kuuluu Tampereen Urheiluakatemiaverkostoon. Vastuuvalmentajana akatemiassa aloittaa maajoukkuevalmentaja, liikuntatieteiden maisteri Juha-Pekka Männistö. Apuvalmentajat tulevat BC Nokiasta. Haku Nokian Koripalloakatemiaan 7. vuosiluokalle Nokianvirran kouluun alkaa 23.1.2023. Toisen asteen (lukio/Tredu) yhteishaku alkaa 21.2.2023.

Nuori voi valita urheilun ja koulun

Akatemiapelaajat pelaavat omissa seurajoukkueissaan, ja kullekin pelaajalle tehdään opintoja ja urheilua koskeva kehityssuunnitelma.

Koripalloliiton toimitusjohtajan Kati Packalénin mukaan akatemianuoren arki voi olla ideaalitapauksessa sitä, että harjoitukset pidetään jo koulupäivän aikana ja läksyt tehdään hyvissä ajoin eikä vasta myöhään illalla. Tämä auttaa nuorta jaksamaan ja palautumaan, koska yöunet eivät jää liian lyhyiksi. Huonoista yöunista kärsii myös koulu. Lisäksi ilta voi jäädä vapaaksi myös vanhemmille, joiden ei tarvitse kuskata nuorta harjoituksiin.

”Nuoren ei tarvitse tehdä valintaa urheilun ja koulun välillä, vaan hän voi valita molemmat.”

Koripalloakatemia on monen toimijan yhteisprojekti. Tredun johtaja Kirsi Viskari, Nokian kaupungin sivistysjohtaja Mika Seppänen, lukion rehtori Juha Sainio, Tredun apulaisrehtori Jouni Aapajärvi, Tredun urheilukoordinaattori Antti Särösalo, Koripalloliiton toimitusjohtaja Kati Packalén ja BC Nokian toiminnanjohtaja Kati Nynäs kuvattiin tiistaisessa tiedotustilaisuudessa Nokian Silta-kampuksella.

Useampia polkuja valittavana

Niin Dettman kuin Tredun johtaja Kirsi Viskari uskovat, että toteutuessaan malli on muotoiltavissa ja sovellettavissa myös muualla ja muiden lajien parissa ympäri Suomea.

”Yhteinen tahtotilamme mahdollistaa paljon. Monella paikkakunnalla ei ole mahdollista yhdistää ammatillisia opintoja ja kilpaurheilu-uraa”, Viskari sanoo.

Nokialla on jo pitkät perinteet urheilupainotteisesta opetuksesta. Nokianvirran yläkoulussa ikäryhmällä on kaksi liikuntapainotteista luokkaa ja lukiossa yhteensä 20–30 paikkaa. Lisäksi taustalla on vahva yhteistyö paikallisten seurojen kanssa.

”Oli helppo lähteä mukaan, kun tähän pyydettiin. Yhteistyö seurojen kanssa on toiminut hyvin. Näen tässä paljon mahdollisuuksia”, Nokian kaupungin sivistysjohtaja Mika Seppänen sanoo.

Seppänen korostaa nuoren huippu-urheilijan kokonaisvaltaista huomioimista ja hyvinvointia.

”Yhteistyö on avainasemassa siinä, että intohimoinen harjoittelu ja menestyksekäs opiskelu ovat tasapainossa.”

BC Nokian toiminnanjohtaja Kati Nynäs näkee akatemian hyvänä jatkona junioreiden pelaajapolulle. Nuorella urheilijalla ei ole myöskään painetta muuttaa kotoa pois liian nuorena, kun opinnot ja vaativa harjoittelu pystytään yhdistämään Nokialla.

Tytöille ja pojille ilman kiintiöitä

Koripalloakatemiaan haetaan yhteishaussa ja 7. luokan painotusluokkien haussa. Kiintiöitä ei ole, vaan niin tytöt kuin pojatkin voivat hakea mukaan.

Päästääkseen akatemiaan täytyy käytännössä olla hyvä ikäluokkansa pelaaja, sitoutunut ja motivoitunut. Lisäksi on läpäistävä haastattelu, lajitaitokokeet ja saatava lajiliitolta riittävästi pisteitä. Akatemia ei avaa sivuovia opiskelulle, eli lukioonkin pyrkivän on saavutettava normaali keskiarvoraja.

Juha-Pekka Männistö akatemian vastuuvalmentajaksi

Akatemian vastuuvalmentajana aloittaa nuorten maajoukkueiden pitkäaikainen valmentaja Juha-Pekka Männistö, jolla on myös vahva pedagoginen kokemus ja koulutus.

”Erityisen hienoa tämä on pirkanmaalaisille koripalloa pelaaville lapsille ja nuorille. Odotan innolla, että pääsemme käytännön työn pariin ja tärkeimmät eli pelaajat pääsevät osalliseksi toimintaan”, Männistö sanoo.