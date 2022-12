Pitkiksi paisuneet passijonot ovat vihdoin helpottaneet Pirkanmaalla – Tämä on ajanvarauksen tilanne nyt

Passien ja henkilökorttien kysyntä on hiljalleen palautunut normaaliksi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Pahimmillaan ajanvarausaikoja sai vasta kuukausien päähän. Nyt Tampereella saa ajan noin kuukauden päähän.

Poliisin lupapalveluiden jonot ovat helpottaneet Pirkanmaalla. Samalla passien ja henkilökorttien kysyntä on poliisin mukaan palautunut hiljalleen normaaliksi.

Tampereella ajan saa nyt noin neljän viikon päähän, muilla Pirkanmaan poliisiasemilla 1–7 viikon päähän. Sisä-Suomen poliisilaitoksen lupapalveluissa on ollut tänä vuonna pitkiä jonoja. Pahimmillaan ajanvarausaikoja on saanut vasta kuukausien päähän.

Poliisin mukaan passien kovaan kysyntään ovat vaikuttaneet koronapandemian helpottaminen ja helmikuussa alkanut sota Ukrainassa. Esimerkiksi maaliskuussa Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella laitettiin vireille normaaliin verrattuna noin 2,5-kertainen määrä passi- ja henkilökorttihakemuksia.

Tammi–lokakuussa poliisilaitos on myöntänyt yli 123 000 passia, mikä on eniten kaikista poliisilaitoksista Suomessa. Henkilökortteja on myönnetty noin 43 000. Määrä on kolmanneksi eniten maan poliisilaitoksista.

Poliisihallitus on arvioinut, että passien ja henkilökorttien kysyntä on vielä alkuvuodesta normaalia korkeampaa.