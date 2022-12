Ainakin 10 000 yritystä pulassa korkeiden sähkölaskujen kanssa, Suomen Yrittäjät arvioi – onko sähkötukea luvassa myös yrityksille?

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan on tärkeää saada sähkötukea myös yrityksille, jottei menetettäisi työpaikkoja ja jottei yrityksiä jouduttaisi ajamaan alas.

”Jos on tahtoa, on mahdollista linjata sähkötuista myös yritysten osalta”, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Sähkötukia on luvattu eri muodoissa kuluttajille, mutta myös monet yritykset kärsivät korkeista sähkölaskuista. Kysyimme Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäiseltä, onko yrityksille tulossa myös jonkinlaista tukea korkeisiin sähkölaskuihin.

”Tämä on asia, joka on vielä auki. Meidän esityksemme ja vetoomuksemme hallitukselle on, että nyt päätetään myös yritysten tukemisesta.”

”Olemme esittäneet jo pidemmän aikaa, että energiatukea annettaisiin yrityksille, joiden energialasku nousee merkittävästi tammi–maaliskuussa 2023 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2021. Tuki maksettaisiin riippumatta toimialasta ja yhtiömuodosta.”

”Tämä on tärkeää, jottemme menettäisi työpaikkoja ja joutuisi ajamaan yrityksiä alas.”

Suomen Yrittäjät on esittänyt, että yritystuet maksaisi hakemusten perusteella Valtiokonttori, joka Pentikäisen mukaan pystyy toimimaan hyvin nopeasti.

Linjauksia ennen vuodenvaihdetta?

Yrittäjien ajatus on, että tukea haettaisiin takautuvasti joko kuukausi kerrallaan tai yhdellä kertaa kolmelta kuukaudelta.

”Lisäksi edellytetään, että sähköyhtiöt antaisivat maksuaikaa, kunnes tukiraha olisi tullut tilille”, Pentikäinen kuvaa ehdotusta. Hänen mukaansa tukimallin pitää kannustaa säästämään energiaa, koska nyt on pulaa sähköstä, ja juuri siksi sähkö on niin kallista.

Pentikäisestä on tärkeää, että yritysten energiakustannustuki ei kattaisi koko sähkölaskua, vaan osan.

”Jos saa siirtää koko sähkölaskun valtion maksettavaksi, se ei kannusta säästämään.”

Milloin yritykset voivat odottaa asiassa päätöksiä?

”Hallituksen ja virkamiesten kanssa on monta kuukautta käyty keskustelua. Ennen vuodenvaihdetta hallitus yrittää linjata sähkötuista, ja minulla on luottamus, että linjaus tapahtuu silloin myös yritysten osalta. Jos on tahtoa, on mahdollista linjata sähkötuista myös yritysten osalta ennen vuodenvaihdetta, ja näin pitäisi tehdä.”

”Eri Euroopan maissa tuetaan laajalti myös yrityksiä. Iso osa Suomen yrityksistä kilpailee Euroopan yritysten kanssa. Asetelma on epäreilu, jos muualla tuetaan yritysten sähkökuluja, ja meillä ei.”

Ainakin 10 000 yritystä pulassa

Pentikäisen mukaan sähkön hintaennusteet tammi-maaliskuulle ovat niin korkeat, että tilanne tulee olemaan monille yrityksille vaikea.

”Monen yrityksen on jo nyt vaikea selvitä energialaskuista. Osa yrityksistä pystyy viemään nousseita sähkökuluja hintoihin, mutta ei kaikkea.” Etenkin moni pieni ja keskisuuri yritys on Pentikäisen mukaan vaikeuksissa kasvavien sähkölaskujen vuoksi.

”Eniten tämä näkyy teollisuudessa, jossa on paljon energiaa tarvitsevia yrityksiä. Myös esimerkiksi moni puutarha on vaikeuksissa.”

Suomen Yrittäjien tuoreen tutkimuksen mukaan joka 8. teollisuusyritys katsoo välttämättä tarvitsevansa julkista energiatukea. Marraskuun lopussa tehdyssä yrittäjäkyselyssä neljä prosenttia kaikista yrityksistä sanoo tarvitsevansa välttämättä julkista energiatukea.

”Se voi tuntua pieneltä, mutta 4 prosenttia tarkoittaa noin 10 000:ta yritystä.”

Sama osuus yrityksistä kertoi tuolloin kokevansa konkurssiuhkaa ja vähentävänsä tuotantoa tai palveluita. Kyselyyn vastasi tuhat yrittäjää.

Arpa voi ratkaista kohtalon

Suomessa on alkutuotannon ulkopuolella 295 000 yritystä. Yrittäjiä on alkutuotannon ulkopuolella 275 000.

Suomen Yrittäjiin kuuluu kaikkia yritysmuotoja toiminimistä osakeyhtiöihin. Pentikäisen mukaan energiakriisi vaikuttaa kaikkiin yhtiömuotoihin, mutta eniten korkeat sähkölaskut iskevät yrityksiin, joissa energiakustannusten osuus on suuri.

”Paljon riippuu sähkösopimuksesta ja siitä, millä toimitiloja lämmittää eli millainen arpa on sattunut kohdalle.”

Viime aikoina on uutisoitu monien yritysten lopettavan suurten sähkölaskujen takia.

Pentikäinen sanoo, että yrityksiä lopettaa koko ajan, ja pandemian takia lopetusmäärät ovat kasvaneet. On yleisempi tapa lopettaa yritys itse kuin se, että yritys päätyisi konkurssiin.

”Vaikea sanoa, milloin päätös johtuu energiakriisistä, milloin pandemiasta ja milloin kunkin alan rakennemuutoksesta. Lopettamisen syynä voi olla myös ikä, huonot tulevaisuudennäkymät tai siirtyminen palkkatyöhön.”

Pentikäisen mukaan moni yrityksen lopettaja ajaa liiketoiminnan alas, mutta jättää kuitenkin osakeyhtiön voimaan.